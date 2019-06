Edith González murió escuchando cantar a su hija Constanza

Hoy se cumple una semana del fallecimiento de Edith González, quien perdió la batalla contra el cáncer de ovario que le fue diagnosticado en el 2016. Aunque pareciera que la actriz iba a “librarla”, tuvo una recaída, por lo que estuvo más de tres semanas en un hospital de la Ciudad de México donde finalmente murió.

La exaventurera pudo despedirse de sus seres queridos, incluyendo su hija, quien le cantó mientras ella cerraba sus ojos para siempre.

Lo anterior lo dio a conocer el hermano de Edith González, Víctor Manuel, quien dijo que su hermana partió de este mundo sin dolor y escuchando la voz de su única hija, Constanza.

“Se quedó dormida. Se fue con una tranquilidad. Sus hijas, porque incluyo a mi hija, le cantaron una canción. Le tocaron la guitarra. Ambas le cantaron y ella fue plácidamente (durmiéndose). A mí me parece que venció el sufrimiento de una manera extraordinaria”, declaró el hermano de Edith al programa Ventaneando, de TV Azteca.

Edith González, de 54 años siempre vio su enfermedad de manera positiva, fue una guerrera que nunca se venció ante las adversidades, como ella siempre dijo abrazó su enfermedad y luchó por tres años contra el mal de su enfermedad, ella se pudo despedir de los suyos y posteriormente fue desconectada con la aegría que siempre la caracterizó.

La incógnita que muchos se han hecho es que qué va a pasar con Constanza, la hija de Edith González.

La actriz se convirtió en mamá de Constanza, fruto de una relación amorosa que tuvo con el político mexicano Santiago Creel. Ante la muerte de la actriz víctima de cáncer de ovario, la pregunta es, ¿qué pasará con Constanza?

Víctor Manuel González, hermano de la fallecida actriz, comentó brevemente a un programa de televisión: “se van a respetar las jerarquías familiares. Vamos a ser profundamente respetuosos porque cualquier contradicción, pues los menores lo viven. La jerarquía familiar está respetada”.

De acuerdo con el portal Televisa News, las leyes en México avalan distintos escenarios para este tipo de casos; el abogado Jorge Ringenbach manifestó que el articulo 414 del Código Civil para la Ciudad de México, dicta que el cuidado de los menores deberá ser ejercido por ambos padres en caso de que uno falte la patria potestad quedará a cargo del otro.

Según la ley sería Santiago Creel, padre de la menor, quien estaría al cargo de Constanza ante la muerte de Edith González.

En el programa Despierta América de la cadena Univisión, se mencionó que Constanza estaría bajo el cuidado de su tío Víctor Manuel González.

El hermano de la fallecida actriz Edith González estuvo recientemente en Ventaneando, donde compartió una bella carta que Constanza escribió en memoria de su mamá:

Mi mamá fue una persona formidable, era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no hacerlo, de pequeña me acuerdo que sin importar que tan cansada llegaba de trabajar, siempre me daba un beso y a la mañana siguiente no le importaba que la levantara a las seis de la mañana para jugar.

Siempre hubo un beso sin importar la hora, al igual nunca tomó ser buena madre como una excusa para no ser una buena en su trabajo. Me acuerdo que siempre me decía algo, como la carta de resginación de un actor es la muerte, y así lo hizo.

A ella le encantaba aprender, casi siempre que ibamos de viaje era mi guia de turista y si no sabía preguntaba y aprendía. Me llevó a recorrer todo el mundo...recuerdo también que me enseñaba películas y yo a ella música, como nos echamos 3 mil 500 veces la Novicia Rebelde por ser mi película, como la hice ver el Resplandor y Psicosis y que ella era una miedosa.

Cuando tenía 4 años mi mamá se fue a Colombia a hacer una telenovela llamada Doña Bárbara y ella fue la mejor Doña Bárbara. Mamá, aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente y macho

Ya hubiera querido ser la mitad de mujerón que fuiste tú, porque a comparación de ella, en vez de enfrentar al mundo con odio, lo venciste con amor.

Te amo, mamá.