Edith González no habló del cáncer por temor a quedar sin trabajo

Como todos saben Edith González llevó su enfermedad a la televisión ya que quiso concientizar sobre la detención de dicho mal y como enfrentarlo si alguien lo padecía haciéndolo de la mejor manera por lo cual se ganó la admiración de todos.

Pero luego de darse a conocer su muerte en Venga la Alegría, Annette Cuburu reveló que la actriz decidió guardar silencio sobre su enfermedad ya que tenía miedo de no recibir trabajo el cual era una de las grandes pasiones de Edith González.

"Una perdida irreparable y a mí me da mucha tristeza como a muchísima gente le está dando ahorita, su hija va a la escuela de mis hijos y yo platicaba mucho con su mamá que siempre la iba a recoger y me decía es que Edith ahí va, pero al público en general tiene que decirle que ya está bien y que se curó porque si no no te dan trabajo imagínense que difícil este medio no tienes que decir que estas bien porque sino, no te toman en cuenta...", dijo la conductora.

Recordemos que Edith González dejó de trabajar durante un tiempo para tratar su enfermedad pero siguió concediendo entrevistas para la prensa donde demostró haberse convertido en un ejemplo de lucha y perseverancia.

Por si fuera poco fue Tv Azteca quien le abrió las puertas a la bella mujer participando en la telenovela 3 Familias y el reality show 'Este es mi estilo' donde participó como juez a lado de Vanessa Claudio, Shanik Aspe, David Salomón y Apio Quijano.

La muerte de Edith González causó gran impacto en el mundo del espectáculo ya que la noticia tomó a todos por sorpresa por lo que de inmediato mostraron sus condolencias en redes sociales compartiendo los recuerdos más lindos que tuvieron con la actriz.

Cabe mencionar que varias celebridades ya dieron sus primeros testimonios sobre la muerte de la actriz entre ellos Lucía Méndez, Laura Zapata y Carmen Salinas esta última compartió para el programa Venteneando como fue el gran debut de la famosa en Aventurera.

"Y entonces ya debuta la güera incluso yo le dije 'güera traes dos calzones puestos abajo del bikini, un rosa y un azul '¿por qué?' 'porque no quiero que se me vea nada', 'no se te ve nada hija se lo hicimos como charamusca con seguros, porque se le andaba saliendo porque ya no quería que se le viera nada....'", dijo Carmen Salinas.