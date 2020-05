Edith González sigue viva, dice doña Ofelia, su mamá

Doña Ofelia, mamá de la fallecida actriz Edith González, estaría pasando por una etapa fuerte de depresión y ello le haría pensar que su hija sigue con vida y no se explica por qué motivo no acude a visitarla.

La actriz Lorena Velázquez, amiga cercana de Ofelia Fuentes, mamá de Edith González, cuenta en entrevista con De Primera Mano que la señora no puede superar y mucho menos aceptar que su hija ya no viva.

Velázquez da a conocer que doña Ofelia se encuentra en Cuernavaca en una casa de descanso; ahí le dan tratamiento para su depresión, enfermedad que le hace creer que su hija Edith vive.

Van a tratar de quitarle la depresión porque ella no cree que Edith haya muerto. Ella lo único que te dice es 'bye Lore, Edith ya no me viene a ver, ¿por qué me olvida?'. Para ella no ha muerto. Pobrecita", cita Lorena en la entrevista.