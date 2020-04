Edith González y Concha de La Mora usaron el mismo accesorio en su boda

Lorenzo Lazo compartió recientemente en su feed de Instagram un recuerdo muy pero muy especial para él. Se trata de un par de fotografías en conmemoración del que hubiera sido su aniversario de bodas número 40 con Concha de la Mora.

"Hoy 40 aniversario de mi boda con Concha de La Mora de Lazo, celebrada el 25 de abril de 1980 en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Mexico ( y para mejor descripción la canción de Billy Joel, 'She is always a woman' le encantaba)", comentó en su post el viudo de Edith González. Muchos de los seguidores del economista mexicano se percataron de un lindo detalle en la foto de su boda: ¡el accesorio que usó su esposa!

Se trata de una sencilla y elegante corona de novia, la misma que la actriz Edith González usó el día de su boda con Lorenzo Lazo, que se llevó a cabo el 24 de septiembre de 2010 en la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

"¿Usó el mismo tocado que Edith, o más bien, Edith usó el mismo tocado que Concha? ¿Por qué?", le preguntó una usuaria de Instagram a Lorenzo Lazo, a lo que él respondió:

Esa corona es una tradición en mi familia.

De acuerdo con la revista ¡HOLA! México, la corona que utilizaron Concha de la Mora y Edith González, corresponde a un accesorio que ha estado en la familia Lazo por muchos años, misma corona que ha sido utilizada por varias mujeres de la familia.

Lorenzo Lazo vivió por segunda vez la muerte de una esposa

En junio de 2019 Lorenzo Lazo recibió un fuerte golpe de la vida: ¡Edith González perdía la vida a consecuencia del cáncer de ovario que padecía!

10 años antes, en 2009, el economista vivió este mismo dolor. Concha de la Mora, quien fuera su primera esposa, perdió la vida también víctima de cáncer. De acuerdo con el portal Univisión, se conocen muy pocos detalles acerca de la enfermedad de la madre de su hija Lorenza.

Meses después (en noviembre) de la muerte de su esposa Concha de la Mora, el economista invitó a cenar a Edith González y de ahí comenzaría su historia de amor. En ese entonces la actriz ya era mamá de Constanza, quien nació el 17 de agosto de 2004, producto de una fugaz relación que tuvo con el político Santiago Creel Miranda.

