Edith González y aquel insulto que recibió de Daniel Bisogno

Edith González ya descansa en paz, luego de casi tres años de batalla en contra del cáncer de ovario. Ante su sentido fallecimiento en redes sociales se ha recordado aquel insulto que hiciera el conductor Daniel Bisogno sobre la actriz.

Todo ocurrió en 2010 cuando luego de varios años de impecable trabajo en las filas de Televisa, Edith González se unió al equipo de trabajo en Televisión Azteca. Muchas personas llegaron a criticar a la actriz por el cambio de televisora que llevó a cabo, entre estas, el conductor del programa Ventaneando.

Luego de que se diera a conocer que Edith González se unia a la televisora del ajusco, Daniel Bisogno (quien se caracteriza por tener un humor ácido), expresó en Twitter: "letrero visto afuera de TV Azteca 'se recibe cascajo'", haciendo referencia a la llegada de "La Aventurera" más querida a la televisora.

Según varios portales de espectáculos, la actriz no perdonó al conductor de Ventaneando por ese insulto que ha sido recordado ante su lamentable muerte.

Cabe recordar que uno de los últimos proyectos de Edith González fue “Este es mi estilo” de TV Azteca, un reality en el que un grupo de mujeres compite para mostrar que tiene el mejor guardarropa, donde formó parte del jurado. "Gracias Azteca y Acun Medya por incluirme en un programa tan lindo, cuya meta era entretener y lo cumplió con creces", expresó la actriz en sus redes sociales tras finalizar dicho show.

Daniel Bisogno Vs. Raquel Bigorra

Por otra parte, el conductor Daniel Bisogno contó en una reciente emisión de Ventaneando, cómo se llevó a cabo la traición de su comadre y amiga Raquel Bigorra, a quien acusa de haber vendido información acerca de su divorcio a unas revistas de espectáculos.

“Si algo no podría yo creer en mi vida, sería esto. Sobre todo, porque la amistad es muy cercana, somos vecinos y compadres, sin embargo, comenzaron a pasar cosas muy extrañas, empecé a notar cierto cambio en la forma de proceder de Cristina (su ex esposa) iba mucho a casa de ellos (los Bigorra) a platicar. La encaminaron para levantar una denuncia civil y penal”.

Daniel Bisogno relató que la madre de su hija pactó con quienes eran sus abogados para entablar una demanda en su contra. “Todo esto que sucedía estaba azuzado por alguien más. Fueron encaminando a Cristina por lugares terribles”.

Además se refirió a las imágenes que TVNotas publicó, donde él se besa con otro hombre. “Si no he dicho nada, es porque no tengo nada qué decir, soy libre absolutamente de hacer con mi vida lo que a mí se me plazca”.