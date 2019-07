Edith González y aquella vez cuando contó haber perdido un bebé

Edith González vivió un momento muy doloroso en agosto de 2010 al haber perdido el bebé que esperaba, fruto de su matrimonio con Lorenzo Lazo. En el programa De Primera Mano de Imagen Televisión recordaron aquella entrevista donde la actriz abrió su corazón de madre y narró cómo fue este difícil momento.

“Perdí una hija, yo también lo siento mucho y eso sí es algo que te puedo decir, es una prueba absolutamente no superada en mi vida. Si hay algo que me duele y me dolerá...te lo juro que ha amado profundamente a mis dos bebitas y amo a la que tengo”, contaba Edith González al periodista Gustavo Adolfo Infante.

La fallecida actriz contó con todo el amor y apoyo de su esposo Lorenzo Lazo y su hija Constanza, sin embargo, resaltó que ese episodio de su vida fue bastante desgarrador.

Es muy distinto tener un ser humano maduro y formal al lado, a estar con una cosa desprotegida, un ser humano, un pedacito de carne que está ahí solito.

Asimismo Edith González aseguró en esa entrevista con Gustavo Adolfo Infante, haber disfrutado la maternidad al por mayor. “Todo lo que es un niño y la vida es fantástico, yo te lo juro, yo creo que si algo he tenido yo es que he vivido mi maternidad con profunda alegría, es algo que siempre voy a dar gracias a Dios”.

El viernes 27 de agosto de 2010, en un comunicado de prensa se informaba: "con mucho pesar les comunicamos que Edith González y Lorenzo Lazo Margaín perdieron al bebé que con tanta ilusión esperaban desde hace unos meses. El inesperado evento ocurrió la madrugada de hoy. Ella se encuentra bien de salud y en recuperación, rodeada de sus seres queridos. Edith y Lorenzo agradecen su comprensión y respeto".

Hace unos días se dio a conocer que Constanza quedará bajo la custodia de su padre biológico, el político mexicano Santiago Creel. El portal Unvisión publicó un documento donde supuestamente la familia de Edith González tomó esta decisión en común acuerdo.

Dicho documento está firmado por Víctor Manuel González (hermano de la actriz), Santiago Creel y Lorenzo Lazo (viudo de Edith).