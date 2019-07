Edith González y el momento que nunca superó

El pasado 13 de junio una noticia consternó al mundo del espectáculo, Edith González había dejado de existir, la actriz había perdido la batalla contra el cáncer. La noticia comenzó a circular rápidamente, sin embargo, la artista mexicana tenía muerte cerebral y horas después fue desconectada de los aparatos que la mantenían con vida artificial.

A casi dos meses de su muerte el programa De Primera Mano recordó su última entrevista con la actriz mexicana. Durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Edith reveló uno de sus mayores sufrimientos, la pérdida de un bebé. La actriz confesó que nunca logró superar la muerte de su bebé.

“Perdí una. Esa es una prueba no superada en mi vida. Si hay algo que me duele y que me dolerá… Te lo que he amado profundamente a mis dos bebitas“, dijo.

Durante la entrevista con Gustavo Adolfo, Edith González señaló que pese a que perdió a una de sus hijas y que es un dolor que no superaría, compartió que vivió al máximo la maternidad.

“Todo lo que es un niño y la vida es fantástico. Yo te lo juro, yo creo que si algo he tenido yo es que he vivido mi maternidad con profunda alegría, es algo que siempre voy a dar gracias a Dios”, enfatizó.

Tras la muerte de Edith González, Unvisión publicó un documento donde supuestamente el político mexicano Santiago Creel, es quien se quedará bajo su custodia de Contanza.

De acuerdo al documento la familia de Edith González habría tomado esta decisión en común acuerdo, pues dicho documento está firmado por Víctor Manuel González, Santiago Creel y Lorenzo Lazo, viudo de la actriz y con quien Constanza vivía hasta el día de su muerte.