Edith González y la vez que lloró la muerte de Christian Bach

Hoy el mundo del espectáculo se encuentra de luto al darse la noticia del fallecimiento de Edith González, quien falleció a los 54 de edad, víctima de cáncer que le fue detectado desde el 2016.

Sin duda una noticia que consternó a todos, tanto familiares, compañeros del medio artístico, y de hasta sus seguidores, quienes han inundado su red social de Instagram despidiéndose de la actriz y mandando consolaciones a sus familiares.

Recordemos que otra pérdida que consternó a muchos, fue la muerte de Christian Bach, quien falleció por paro respiratorio el pasado mes de febrero, incluso la actriz Edith González se despidió de su gran amiga y recordó todos los momentos que pasó a su lado de manera personal tanto como en lo profesional.

“La conocí cuando recién llegó a México, nos vimos y supimos que éramos las hermanas que la vida no nos pudo dar. Cada viaje que hacía, abría su maleta para ver que regalo me había traído, lloramos la muerte de mi padre, reñíamos como hermanas, reímos y reímos tanto que incluso nos prohibieron trabajar juntas. Compartimos experiencias y secretos como madre e hija! Nuestro último trabajo fue curiosamente en la primera película que he producido “Deseo” en la que una vez mas demuestra su talento y gran inteligencia. Christian era especial, especialmente hermosa y amiga de sus amigos. Tienes siempre un lugar importante en mi corazón. Me enseñaste cosas prácticas de la vida, del medio artístico y en varias ocasiones luchamos juntas contra la adversidad. Mis oraciones con tu familia, te van a extrañar tanto, tanto, especialmente Humberto. Besos hasta el cielo”, publicó en ese entonces la actriz en su Instagram cuando se dio la noticia de la muerte de la esposa de Humberto Zurita.

Por su parte, los famosos del mundo del espectáculo lamentaron el sensible fallecimiento de la actriz Edith González, de 54 años, quien perdió hoy la dura batalla contral el cáncer de ovario que padecía.

A través de sus redes sociales, los famosos que tuvieron la oportunidad de conocer y/o trabajar con la actriz, externaron su conmoción y condolencias ante la irreparable pérdida de una gran mujer.

La actriz Leticia Calderón escribió en su Twitter: "Güera (Edith) te vamos a extrañar mucho! No hay más dolor más duro que el que está sintiendo tu mami a la cual abrazo con mucho cariño".

Por su parte, Álex Kaffie tuiteó: "Descanse en pas. A sus familiares, especialmente a su mamá, mi pésame".

Descanse en paz.

El periodista Joaquín López Dóriga expresó: "Lamento informarles la muerte de la querida Edith González que durante años luchó contra el cáncer. Para su familia, para su pequeña hija, mi pésame".

Mónica Garza, periodista de espectáculos, compartió: "Despedimos a una gran guerrera de vida, una gran estrella del teatro, de la televisión, del cine".

Despedimos a una gran guerrera de vida, una gran estrella del teatro, de la televisión, del cine...



La famosa actriz mexicana murió la madrugada de este jueves, despidiéndose de sus seres queridos y de su pequeña hija de 14 años de edad.

Fue en el 2016 cuando Edith González tuvo que ser operada de emergencia en el área abdominal, lo cual resultó ser cáncer. Lo que comenzó como un dolor estomacal para la actriz Edith González, terminó en una extirpación de emergencia de tumores cancerígenos.

Fue en el 2017 que Edith González anunció que había ganado su primera batalla contra el cáncer de ovarios.

En mayo del 2018, recuperada de la enfermedad, Edith González había regresado a los escenarios con la serie cómica "3 Familias", donde encarnó a una villana junto al actor Carlos Espejel.

Feliz, entusiasta y con el profesionalismo que le caracterizaba, Edith González celebró el compartir escena con Carlos Espejel, Martha Cristiana, Juan Ríos y Eugenio Bartilotti, quienes la recibieron con todo cariño para hacerla sentir parte de la familia.

Cabe mencionar que desde este miércoles se dio a conocer la actriz se encontraba internada en un hospital del Estado de México, muy delicada de salud.

La fama de la hermosa actriz aumentó gracias su participación en telenovelas como“Salomé”, “Nunca te olvidaré” y “Doña Bárbara”.

Recientemente, Edith González escribió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que invitaba a disfrutar cada segundo de la vida: "Hoy se nos da una nueva oportunidad para amar, ya sé que suena mega-cursi, pero es neta. Amar cada segundo, disfrutar el don de la vida!!! Hasta el movimiento más simple que hace que nuestro cuerpo es símbolo de la libertad y amor. Gózalo!!!"