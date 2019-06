Edith González y lo último que quería ver antes de morir

Aún cuando su diagnóstico era desalentador, Edith González nunca se dejó vencer ante el cáncer y siempre peleó contra el hasta el último de sus días. “La vida no se La acaba con el cáncer aunque se acabe”, había señalado en una entrevista que le concedió a Don Francisco, en el que habló acerca de cómo supo que tenía cáncer y cómo lo enfrentó. Asimismo reveló qué era lo que le hubiera gustado ver antes de morir.

Y ese era un video que había grabado su hija Constanza antes de que ella entrara a quirófano, en el que salía bailando y cantando.

¿Cuál es la última imagen que quiero que vea la gente de mi si muero? Contanza tomándome el video, bailando y cantando en donde parece que estoy en la playa, señaló la actriz.

Recordemos que el jueves pasado Edith González, actriz recordada por telenovelas como Salomé y obras de teatro como Aventurera, murió a los 54 años de edad. La actriz constantemente compartía en sus redes sociales su vida y lo feliz que se encontraba e incluso decidió fijar un tuit en el 2018 donde indicaba que estaba preparada para el futuro.

"Querido pasado, gracias por tus enseñanzas. Querido futuro, estoy preparada. Dios mío gracias por una nueva oportunidad", es uno de los mensajes que ella decidió dejar fijo en su red social Twitter, publicado en enero de 2018.

Hasta el último de sus momentos, ella mantuvo la fuerza, sonrisa y vitalidad que la caracterizaron en su lucha contra el cáncer, enfermedad que padecía desde 2016.

Su más reciente publicación fue en Twitter, el miércoles 29 de mayo, dos semanas antes de su deceso. "Hoy se nos da una nueva oportunidad para amar, ya sé que suena mega-cursi, pero es neta. Amar cada segundo, disfrutar del don de la vida!!! Hasta el movimiento más simple que hace nuestro cuerpo es símbolo de libertad y amor. Gózalo!!!! Así que…. Guenaaaaas!!!!", publicó.

Mientras tanto, en su último mensaje en Instagram, Edith González recordó a sus seguidores que el cambio inicia en su corazón y les pidió "nunca te olvides de sonreír".

"Simplemente piensa que eres bella, inteligente y buen ser humano. El cambio inicia en tu corazón. #viaja #ríe #ama #bethechange #love #travel #laugh and never ever forget to #smile".

¿Quién era Edith González?

La muerte de Edith González marcó al mundo del espectáculo y es que la mujer enfrentó una dura lucha contra el cáncer de ovario, durante varios años desafortunadamente hoy se dio a conocer la trágica partida de la actriz.

Su primer acercamiento en el mundo del espectáculo fue en el programa Televiteatros, en la década de los 70, donde hizo un papel infantil, comenzando a darse a conocer en México por su bello rostro y su carisma la cuales la posicionaron como una promesa actoral.

La rubia se dio a conocer en varios melodramas de la pantalla chica, pues su belleza la catapulto a la fama mundial en melodramas como 'La Jaula de oro', 'Salomé' y 'Palabra de Mujer', donde se convirtió en la protagonista principal de Televisa.

Por si fuera poco la carrera de Edith también se dio a conocer en las obras de teatro pues fue la primera Aventurera en 1998 donde encarnó a la sexy Elena Tejero, mostrando destreza en el baile y canto posicionándose con más fuerza en el mundo del espectáculo mexicano.

Otra de las facetas de Edith como actriz fue cuando decidió hacer papeles como villana el más recordado fue en la telenovela 'Mundo de Fieras' en 2006 a lado de Elena Rojo y Michelle Vieth, donde dejo atrás el papel de cara bonita para hacerle la vida imposible a María Angela.

Los últimos proyectos de la actriz se dieron en Tv Azteca con el programa Este es mi estilo, donde fungió como juez dejando en claro que las ganas de salir adelante siempre estaban presentes pues jamás habló sobre su enfermedad ante los medios solo decía cosas positivas pues nunca dejó que la enfermedad la venciera.

Su última aparición en Televisa fue en el programa Hoy donde dio las gracias en el presidente de Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego quien le dio la oportunidad de trabajar en su televisora donde apareció en 3 Familias a lado de un enorme elenco como Alma Cero, Carlos Espejel y Sylvia Pasquel.