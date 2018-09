Por culpa del director, Edith Márquez saldría de La Academia

La reconocida cantante Edith Márquez estaría con un pie fuera de La Academia, reality musical donde funge como juez. Esto se debería por los desacuerdos y pleitos que ha tenido con el director Héctor Martínez.

Es por muchos sabido que Edith Márquez y Héctor Martínez no se soportan, situación que ha preocupado a la producción de La Academia.

La cantante Edith Márquez ya no tolera más la manera en que el director de La Academia se ha expresado no solo de ella, sino de los demás jueces del show. En entrevista para Grupo Cantón, la bella intérprete comentó al respecto:

Hay bronca desde que él dijo que nuestras críticas eran nefastas hace algunas semanas. Nosotros no estamos aquí por nuestra linda cara.

"Estamos aquí porque hemos ganado una trayectoria y lo que hacemos es darles nuestro punto de vista con el afán de verlos crecer y le recalco que nuestras críticas no los han hecho crecer a ellos, el trabajo de evolución de los alumnos es con los maestros, pero insisto yo no voy a decir algo que no veo”, resaltó Edith Márquez.

Por su parte, Héctor Martínez señaló: "lo que Edith no entiende es que los chavos están sensibles y que cualquier comentario sin fundamentos, los afecta”.