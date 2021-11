Edith Márquez confirma que quiso desquitarse con Biby Gaytán cuando entró a Timbiriche

Edith Márquez de 48 años de edad causó revuelo después de que confesara que en la década de Timbiriche agrupación que la lanzó a la fama internacional, aseguró que quiso desquitarse de su compañera Biby Gaytán de 49 cuando apenas iba entrando al grupo, lo que dejó a todos con el ojo cuadrado.

Y es que Edith Márquez siempre ha sido considerada una mujer de cero escándalos, al contrario su carrera ha estado plaga de éxitos, pero dijo en una de sus tantas anécdotas que ya habría sufrido bullying cuando entro a Timbiriche, por lo que quiso desquitarse con Biby Gaytán cuando entró al famoso grupo.

Biby te amo con locura y con pasión, pero yo me quería desquitar con alguien, no hice nada, dijo al último la interpreté pues sus compañeros ya estaban grandes, por lo que no querían más pleitos en la banda mexicana.

Y es que la plática de Edith Márquez comenzó cuando dio a conocer como fue la rivalidad entre Paulina Rubio y Thalía cuando estaban en Timbiriche, afirmando una vez más que las dos cantante sí tuvieron cierta enemistad debido a lo estelares que fueron en dicha época, donde sus fans se dividieron para apoyar a su artista favorito.

A pesar de todo la intérprete de música ranchera se sigue llevando muy bien con todas sus ex compañeras de Timbiriche de quién tiene tanto anécdotas buenas como malas, es por eso que la artista causó revuelo cuando confesó lo de Biby Gaytán.

Alejada del espectáculo

Si hablamos un poco de Biby Gaytán es una de las famosas que prefirió centrarse en su familia que seguir en el mundo del espectáculo, ya que siguió con una vida normal a lado de Eduardo Capetillo, procreando cinco hijos quienes son muy célebres en redes sociales a pesar de no formar parte del mundo de la farándula cómo sus padres.



Otra de la cosas que llama la atención es que la también ex actriz tiene anécdotas muy interesantes de sus compañeros, por lo que muchos fans esperan escucharlas en algún momento, pues Biby Gaytán pocas veces ha hablado de su paso por Timbiriche.