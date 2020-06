Edith Márquez ofrece concierto virtual por El Día del padre

México. La cantante mexicana Edith Márquez, quien tuvo sus inicios musicales con el grupo Timbiriche, ofreció en la noche de este sábado un concierto virtual que tituló Irrepetible y lo dedicó a todos los papás con motivo de El Día del padre.

Edith Márquez ofreció varios de sus éxitos musicales y también cantó con mariachi en esta ocasión especial en la que en todo momento la pasó celebrando por los papás, según reporte en distintos portales de noticias.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa agradece al público que la siguió durante la transmisión y confiesa que la hicieron muy feliz.

Y sus fans le contestan inmediatamente. Le hacen saber que es única y la felicitan por su voz, talento y disciplina que la han hecho triunfar.

I love you! Te ves divina! El próximo no me lo pierdo!", "Estuvo increíble, queremos tenerlo en DVD gracias por todo", "¡Qué mujer divinaaa!", "Mi corazón lleno de orgullo de ti".

En la transmisión een vivo llamada Irrepetible: Las que siempre quise cantar, Edith deleitó a los internautas con su voz admirable y agradeció al público sintonizarla de manera virtual.

Márquez, quien es originaria de Puebla, México, interpretó canciones que han convertido en éxitos otros famosos como Pepe Aguilar, Juan Gabriel, Javier Solís, Rocío Dúrcal, Vicente Fernández, Luis Miguel, Pedro Infante, entre otros.

Y Edith estaba tan emocionada que casi llora. Agradeció al público por su cariño y apoyo durante toda su carrera como actriz y cantante.

No tengo cómo agradecerles el cariño, el amor y el apoyo incondicional que siempre me han demostrado a lo largo de mi carrera, la cual no ha sido fácil; pero lo que vale la pena no es fácil. Así se los trato de comunicar a mis hijos.”