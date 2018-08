Edith Márquez y el por qué sintió el rechazo de su hijo

Edith Márquez da a conocer en Ciudad de México su nuevo disco Contigo, donde incluye baladas a su estilo, pero en el que también incursiona en el género urbano.

En entrevista con De Primera Mano, Edith Márquez comenta que se decidió a incluir temas en el género urbano debido a que su hijo le hizo sentir su rechazo, ante lo que interpretaba, y se puso "las pilas".

Y me gusta lo que estoy haciendo, porque siento como que me están volteando a ver los chavitos, que antes, ni idea."

Su hijo le abrió los ojos y le propuso que grabara algo pensando en los jóvenes de su edad.

Mi hijo me decía que le gustaba mucho como cantaba yo, pero no le gustaban mis canciones...¡y lo comprendí!, porque no correspondía ni con su edad, ni su forma de vida."