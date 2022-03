Eduardo Capetillo Jr al parecer portaba un arma de fuego cuando fue detenido

Eduardo Capetillo Jr de 27 años de edad, sigue en el ojo del huracán en estos momentos, pues como ya se sabe hace unos días fue perseguido en la Ciudad de México, cuando conducía a exceso de velocidad en su motocicleta por la avenida Reforma, donde fue parado por las autoridades para después comenzar una discución, ya que el joven alegó que no eran tránsitos y que, por lo tanto, no debía ser detenido.

Pero en el programa en Shock ahora se dio a conocer que varios testigos, que se encontraban en la escena de la detención del hijo mayor de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, pudieron observar que el joven al parecer portaba un arma de fuego fajada, razón por la cual no solo se dejó detener, sino que tampoco quiso que lo revisaran.

Y es que su motocicleta no solamente no tenía placas, sino que el arma de fuego que supuestamente traía fajada, también dio mucho de que hablar, es por eso que Eduardo Capetillo Jr al final se dio a la fuga, pues no quiso ser revisado, además lastimó uno de los dedos del policía.

Por si fuera poco se dio a conocer que Eduardo Capetillo papá, también ha sido detenido en la avenida Reforma en más de una ocasión, también por conducir en exceso de velocidad, incluso también se llegó a decir que el ex actor de telenovela supuestamente porta arma de fuego, por lo que ahora habría de comprobarse si tanto el padre como el hijo tiene permiso de portarla.

Hay que mencionar que en el video que el mismo Eduardo Capetillo Jr sube a redes sociales donde se ve discutiendo con los policías, no deja el mismo argumento en contra de ellos y se trata de que no son autoridades de tránsito, por lo que no debían detenerlo, además dijo que lejos de querer revisarlo solo querían quitarle dinero.

Familia Capetillo levanta denuncia

Después de Eduardo Capetillo Jr se dio a la fuga Productora 69 se encargó de ir a buscar a la familia al rancho para ver que opinaban sobre el polémico caso, pero al llegar al rancho de la dinastía se dio a conocer que toda la familia fue a la Ciudad de México a levantar una denuncia contra el policía que detuvo al chico.

