Eduardo Capetillo compartirá de sus experiencias de vida en conferencia online

México. El actor mexicano Eduardo Capetillo compartirá de sus experiencias de vida en una conferencia online que dará a finales de agosto y titula Perdido fue como me encontré. Él la publicita ya en sus redes sociales, y su esposa Biby Gaytán le desea mucho éxito por medio de un mensaje que le escribe.

Amor!!! Deseo con todo mi corazón que puedas compartir con todas y todos nuestros amigos tus experiencias de vida que con tanto esfuerzo, dedicación, humildad y amor te han llevado a ser quien eres hoy!!!! Te amooooo!!!!", le hace saber la guapa Biby Gaytán, quien al igual que él, en sus inicios musicales formaron parte de Timbiriche.

Eduardo Capetillo, al parecer, hablará de lo que ha sido su transitar en la vida en el terreno personal y profesional, y cómo ha sido su vida en matrimonio con Biby Gaytán, con quien ha formado una familia compuesta por cinco hijos. Seguramente ha enfrentado momentos difíciles y de ello hablará en Perdido fue como me encontré.

Seria algo interesante de escuchar pero porque tienen que cobrar", "Trabajador y talentoso desde Timbiriche hasta hoy", "Muchas felicidades, tienes una familia elegante y talentosa", "Excelente un ejemplo de hombre y tú esposa también ejemplo de mujer ", le expresan sus fans.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán son una de las parejas más queridas del medio del espectáculos y llevan ya 26 años de matrimonio, y ninguno de los dos deja de compartirse halagos en las entrevistas que les hacen. "Biby es la luz y yo soy entrega, yo pongo el pecho y voy para adelante, pero el faro que me ilumina para ver por donde voy, siempre es ella", comentó el actor en una reciente entrevista para la revista ¡HOLA! México.

Eduardo es la roca de esta familia, daría la vida por sus hijos", expresó Biby en esa misma entrevista. Asimismo, Eduardo aseguró que no es sencillo estar con una mujer como Biby, por lo que compartió que uno de sus secretos para su buena relación es que nunca ambos se han dejado de admirar y respetar.

En la misma entrevista, Capetillo, cantante de temas como "Me tienes", destaca que su matrimonio con Biby no es perfecto, como muchos otros, sin embargo, al ver a sus cinco hijos se da cuenta que no se equivocó en la decisión que tomó, pese a que sus seres queridos le aconsejaban lo contrario.

Pero el simple hecho de haber colaborado con Dios y con el universo para que hoy haya en este mundo cinco seres humanos llenos de vida, de alegría, de futuro y de bien, a mí me lleva a voltear a ver la respuesta que para mí es la correcta".

Un hombre triunfador

Eduardo es originario de Ciudad de México (1970) y según información en Wikipedia, cuando era joven intervino en algunos cursos de actuación con la actriz Martha Zavaleta y algunos cursos de jazz en el centro de calificación de Televisa. Tras ganar el segundo lugar en el festival "Juguemos a cantar" se hizo más conocido.

Eduardo Capetillo y su familia.

En noviembre de 1985, Eduardo se integró al grupo Timbiriche, ocupando el puesto de Benny Ibarra, y se colocó como uno de los cantantes favoritos entre la juventud de esos años que seguía la carrera del dicha agrupación musical.

Eduardo siempre ha estado involucrado con el mundo del espectáculo y ha participado en varias telenovelas, entre ellas "Marimar", en los años 90, junto a Thalía, la cual tuvo bastante éxito, y después en "Camila", con Biby Gaytán, además ha grabado varios discos.

