Eduardo Capetillo habla de su oscuro pasado y hace llorar a su esposa Biby Gaytán

Eduardo Capetillo compartió en su feed de Instagram un video donde canta "Más que Alcanzar una estrella", junto a su primogénito Eduardo Jr. El actor y cantante conmovió a sus miles de seguidores con estas imágenes de padre e hijo sobre el escenario. En una parte de este video el esposo de Biby Gaytán habló de su oscuro pasado y brindó una poderosa reflexión.

El cantante Eduardo Capetillo se sinceró y contó que hace muchos años se perdió varios recuerdos inolvidables de su hijo tocando la guitarra, porque estaba intoxicado. "Esto para mí es el éxito, yo recuerdo hace muchos años a un muchachito de 12 años que apenas alcazaba a tocar la guitarra, su bracito apenas le daba para los acordes de la guitarra y ensayó dos meses completos para subirse a cantar con su papá al escenario".

Vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado que apenas podía hablar, me perdí ese momento, me perdí ese regalo de la vida.

Eduardo Capetillo conmovió demasiado a su esposa Biby Gaytán, quien no pudo evitar llorar. El actor resaltó que gracias a los cambios que realizó en su vida, ahora puede disfrutar de ese tipo de interpretaciones al lado de su hijo mayor, Eduardo Capetillo Jr., quien es el vivo retrato de su padre: "hoy la vida y el universo me permite tener este momento contigo, te amo con todo mi corazón".

Cabe mencionar que el próximo viernes 16 de octubre, Eduardo Capetillo llevará a cabo su conferencia live streaming "Perdido fue como me encontré", donde compartirá complicados momentos en su vida personal y carrera profesional. En una entrevista para el programa Despierta América de la cadena estadounidense Univisión, manifestó al respecto: "no era feliz definitivamente, yo vivía una vida muy miserable teniéndolo todo, tú le pides al universo que te dé todo, que te dé dinero, que te dé fama, que te dé una mujer hermosa, que te dé una familia divina, pero yo no era feliz, yo tenía grandes vacíos dentro de mí que me dolían mucho. No estaba feliz y entonces llegó un punto en el que dije: 'a partir de hoy voy a dejar de sufrir'".

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán han formado una adorable familia con cinco hijos: Eduardo, Alejandra, Ana Paula y los mellizos Manuel y Daniel. Cuando los actores o algunos de sus hijos comparten en sus respectivas cuentas de Instagram una fotografía familiar, causan gran sensación entre sus miles y miles de seguidores.

Desde un principio Eduardo Capetillo supo que Biby Gaytán era el amor de su vida. Anteriormente publicó un video en su feed de Instagram donde sorprendió al revelar que tanto sus familiares como sus amigos más cercanos, le aconsejaron en su momento que no se casará con la actriz, asegurándole que se iba a divorciar muy joven.

Hace 25 años, el 99.9 por ciento de mis seres queridos y más allegados me decían: 'no te cases, estás cometiendo un error, estás muy joven, te vas a divorciar'.

Aseguró que su matrimonio no es perfecto como muchos otros, sin embargo, al ver a sus cinco hijos se da cuenta que no se equivocó en la desición que tomó, pese a que sus seres queridos le aconsejaban lo contrario. "No es porque presuma yo de un matrimonio perfecto, porque estamos muy lejos de serlo, pero el simple hecho de haber colaborado con Dios y con el universo para que hoy haya en este mundo cinco seres humanos llenos de vida, de alegría, de futuro y de bien, a mí me lleva a voltear a ver la respuesta que para mí es la correcta".