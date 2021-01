Eduardo Capetillo muy dolido anuncia la muerte de su hermano mayor

Eduardo Capetillo de 50 años de edad se encuentra de luto en estos momentos, pues lamentablemente murió su hermano mayor el torero Carlos Arruza Vázquez de 67 años de edad, por lo que el actor les hizo saber a sus fans como se encuentra en este momento tan doloroso que está viviendo.

Fue por medio de un video en Instagram, donde Eduardo Capetillo originario de la Ciudad de México, compartió la desagradable noticia con sus fans, quienes de inmediato le dieron el pésame al actor de telenovelas como Marimar, pues se miraba tranquilo, pero visiblemente triste, pues Carlos Arruza Vázquez tenía muy buena relación con el histrión quien es muy querido en el mundo del espectáculo a pesar de haberse alejado de este hace varios años, pues prefirió formar una familia con la actriz Biby Gaytán, madre de sus cinco hijos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Lo único que tenemos cuando llegamos a este mundo es que algún día lo vamos a dejar. Mi querido hermano Carlos, hace tres días dejó de estar aquí con nosotros en este mundo en un plano físico, pero mi hermano no se fue, mi hermano está aquí conmigo y ahí va a estar siempre en mi corazón en mis anhelos, en mis recuerdos, en mi amor, en mi dulzura", dijo Eduardo Capetillo.

Aunque Eduardo Capetillo no dio más detalles sobre la muerte de su hermano les hizo saber a sus seguidores que nunca se iba a olvidar del torero con quién vivió grandes experiencias, pues tiene recuerdos muy lindos con él, dejando en claro que siempre vivirá en el corazón del actor, quien además compartió algunas imágenes de Carlos Arruza Vázquez, quien tenía un gran parecido con el también ex miembro de la banda ex Timbiriche.

Por si fuera poco los fans de Eduardo Capetillo le hicieron saber al actor que siempre ha sido considerado un ser humano con muy buenos sentimientos y es que desde que fue parte de la televisión muchos de sus compañeros lo recuerdan por ser un hombre muy atento, con una calidad humana muy impresionante.

Te puede interesar: Biby Gaytán suplica ayuda para damnificados en Tabasco, ante inundaciones por la tormenta

"Descanse en Paz mi más sentido pésame y mi oración con ustedes", "Cuanta fortaleza en tus palabras, que Dios te bendiga y que tu hermano descanse en paz Un fuerte abrazo en la distancia!", "Un fuerte abrazo Lalo Dios lo tenga en su Santa Gloria y les dé fortaleza a ti y a los tuyos", "Wow que Fortaleza mi más sentido pésame", le escribieron a Eduardo Capetillo en redes sociales al ver el video.

Pero eso no fue todo lo que dijo Eduardo Capetillo en el video, pues también señaló como enfrenta un duelo, en especial cuando se trata de alguien tan cercano en su familia, pues como se dijo anteriormente, ambos eran muy unidos, por lo que su proceso de recuperarse le dio fortaleza a otras personas que están pasando por un momento parecido.

Este proceso de vida, es un proceso que se conoce como un duelo, lo que yo hago es ir al centro del núcleo de mis emociones y dejar que fluyan todas ellas, cualquiera que sea si hay que llorar, hay que llorar, si hay que anhelar, hay que anhelar, si hay que recordar, hay recordar, si hay que reprochar, hay que reprochar, dijo Eduardo Capetillo en Instagram.

Te puede interesar: Biby Gaytán, Eduardo Capetillo e hijos sorprenden al hacer deporte extremo

Regresando un poco con la vida familiar de Eduardo Capetillo, desde hace años, su matrimonio con Biby Gaytán, ha sido uno de los más sólidos del mundo de la farándula, ya que jamás han estado en el ojo del huracán comparado con otras celebridades, es por eso que han sido dignos de admirar.

Al igual que sus padres, los hijos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán a pesar de no ser famosos como sus padres, en redes sociales, sus fans les han dicho que son idénticos a sus padres, pues el parecido que hay entre todos ellos es sorprendente.