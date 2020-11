México.- Hace apenas unas semanas el actor y cantante mexicano Eduardo Capetillo dio de qué hablar al revelar algunos momentos difíciles de su vida, pero ahora hizo algunas revelaciones sobre el momento en el que se enamoró de su esposa Biby Gaytán y atrajo la atención de todos los curiosos que siempre han querido estar al tanto de cada uno de los detalles sobre el amorío de estos dos famosos.

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas en el canal de YouTube de sus dos hijas, Ana Paula y Alejandra, en donde Eduardo estuvo de invitado y no sin pena contestó las seis preguntas que le hizo Ale, su hija menor, y varios momentos demostró que no podía contener la risa ante los cuestionamientos de su princesa.

Entre una de las respuestas más esperadas a lo largo del video, cuyo título fue "Entrevistando a mi papá", fue el cómo se enamoró de la querida y hermosa Biby, a lo que él contestó que había sido durante las audiciones de la actriz para Timbiriche cuando la vio y se robó su corazón.

Yo a tu mamá la primera vez que la vi, la vi porque ella venía a hacer un casting para entrar a Timbiriche, yo llegué a mi oficina y vi a tu mamá de espaldas con una minifalda de mezclilla. Ahí hubo una atracción física y dije: 'Que mujer tan hermosa', porque ya luego le vi su cara, su pelo, sus ojos y dije: '¡Wow! Que mujer tan hermosa'”, confesó.

Eduardo Capetillo se sincera y habla sobre cómo se enamoró de Biby Gaytán. Foto: Instagram

Pero nuestras vidas se abrieron, ella entró a Timbiriche y tomó su camino, y yo me fui a hacer otras cosas en mi vida, me parece que me fui a Los Ángeles a estudiar y grabé mi primer disco y se dieron un montón de cosas y luego el destino nos volvió a juntar en una telenovela", agregó el actor.

Asimismo, compartió que, aunque no olvida aquel romántico momento en el que la conoció, el amor entre ambos surgió mucho tiempo después, cuando ambos grabaron la película "Más que alcanzar una estrella" y posteriormente la telenovela "Baila conmigo", donde comenzó una historia de amor de las más seguidas en el medio del entretenimiento.

Por si fuera poco, también salió a relucir durante la dinámica una pregunta sobre su persona, en donde le cuestionaron por qué se ganó la fama de ser un hombre celoso y aunque Alejandra reconoció que nunca se ha mostrado así con ella o con su hermana, la joven quiso conocer la postura de su padre ante las especulaciones.

También explicó cómo es que toma todas esas críticas sobre su persona, que por años lo han tachado de ser un celoso y machista y dijo: "Si hoy a mí me preguntas si eso me molesta (que digan que soy celoso), no me molesta, porque al cancelar mi juicio yo no juzgo, pero lo que juzguen de mí, lo que digan de mí pues también no me afecta. En su momento nunca salí a defender si era celoso o no era celoso, porque tampoco nunca tuve la necesidad de hacerlo. En realidad, lo que viviéramos tu mamá y yo dentro de nuestra casa, dentro de nuestra vida íntima con ustedes siempre fue lo que a mí me importó".

Eduardo Capetillo protege a su familia ante todo. Foto: Instagram

En el medio en el que yo me he desenvuelto profesionalmente solemos ser juzgados todo el tiempo, el emitir juicios es un síntoma natural de los seres humanos. Yo, en su momento, fui juez, yo juzgaba a todo mundo. Tú sabes que a través de un proceso de vida que yo he llevado a lo largo de 16 años he trabajado mucho en mí y en mis adentros, entonces hoy lo que hago es una cancelación de juicio", aseguró Eduardo.

Finalmente habló sobre la relación con sus hijos y aseguró que lo que ha hecho es proteger a su esposa y a sus retoños de los chismes y polémicas que pueden crear los medios de comunicación y dijo sentirse feliz de ser como es con su familia y que lamenta si a alguien no le gusta cómo es él.