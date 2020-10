Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, su linda historia de amor que ha inspirado a muchos

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán son el claro ejemplo de que los matrimonios sólidos existen, así como el amor verdadero. Pero claro, como en todas las relaciones hay sus bajas y sus altas: "hay que partir de la base que no existen los matrimonios perfectos, ni existirán", comentó la hermosa actriz anteriormente ante los medios de comunicación, agregando: "todos tenemos problemas, nosotros estamos muy lejos de ser una familia perfecta, sin embargo, tratamos de ser las mejores versiones de nosotros para poder convivir en un ambiente sano, bonito, sí con problemas, pero tratar de salir adelante".

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se conocieron en 1988 cuando ambos formaron parte de Timbiriche. Durante su época en esta recordada agrupación, llegaron a ser solamente buenos amigos y compañeros. Cabe mencionar que Eduardo se unió a la agrupación en 1985 y tres años después, se unió Biby.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En 1992 Biby Gaytán y Eduardo Capetillo protagonizaron la telenovela juvenil "Baila conmigo", producida por Luis de Llano Macedo. Fue en este melodrama de Televisa donde el amor surgió entre los actores. Antes de su relación amorosa con el actor, Biby fue novia de Diego Schoening en los tiempos de Timbiriche entre 1990 y 1991; hubo algunos rumores de que tuvo un romance con Bertin Osborne pero ella misma los desmintió en el programa Siempre en Domingo.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo han sabido mantener por más de dos décadas un sólido matrimonio. Foto: Instagram @capetillo_eduardo

Después de altas y bajas en su noviazgo, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo contrajeron matrimonio el 25 de junio de 1994 en la Hacienda de Chiconcuac en el estado de Morelos, una Hacienda de la época de la conquista en el siglo XVI y fue construida por Martin Cortés, hijo de Hernán Cortés y La Malinche.

La boda fue transmitida a nivel nacional por Televisa. Durante un programa especial que El Gordo y la Flaca de la cadena Univisión llevó a cabo posteriormente a la boda, Eduardo Capetillo resaltó que el día que unió su vida a la de la hermosa Biby Gaytán, fue uno de los más especiales de su vida. "Todo el día fue maravilloso, un día muy especial, pero el poder compartir esos momentos tan importantes para nosotros con nuestros seres queridos yo creo que fue, al menos para mí, algo que no voy a olvidar jamás".

El pensar o llegar a imaginarme que algún día podamos a llegar a estar separados es algo que no puedo ni concebir, no me cruza la idea por la mente.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo tienen 26 años de matrimonio

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán han formado una adorable familia con cinco hijos: Eduardo, Alejandra, Ana Paula y los mellizos Manuel y Daniel. Cuando los actores o algunos de sus hijos comparten en sus respectivas cuentas de Instagram una fotografía familiar, causan gran sensación entre sus miles y miles de seguidores.

Desde un principio Eduardo Capetillo supo que Biby Gaytán era el amor de su vida. Anteriormente publicó un video en su feed de Instagram donde sorprendió al revelar que tanto sus familiares como sus amigos más cercanos, le aconsejaron en su momento que no se casará con la actriz, asegurándole que se iba a divorciar muy joven. "Hace 25 años, el 99.9 por ciento de mis seres queridos y más allegados me decían: 'no te cases, estás cometiendo un error, estás muy joven, te vas a divorciar'".

Aseguró que su matrimonio no es perfecto como muchos otros, sin embargo, al ver a sus cinco hijos se da cuenta que no se equivocó en la desición que tomó, pese a que sus seres queridos le aconsejaban lo contrario. "No es porque presuma yo de un matrimonio perfecto, porque estamos muy lejos de serlo, pero el simple hecho de haber colaborado con Dios y con el universo para que hoy haya en este mundo cinco seres humanos llenos de vida, de alegría, de futuro y de bien, a mí me lleva a voltear a ver la respuesta que para mí es la correcta".