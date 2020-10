Eduardo Capetillo y los supuestos celos enfermizos sobre Biby Gaytán

Eduardo Capetillo de 50 años y Biby Gaytán de 48, son uno de los matrimonios más unidos del medio de la farándula desde hace varios años, pues siempre se han mantenido unidos, es por eso que son una de las familias más admiradas, por la bella familia que tienen, pero hay un pequeño misterio en dicha relación.

Como todos saben, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán comenzaron su carrera en el mundo de la farándula desde muy jóvenes, fue en ese tiempo cuando se dio el flechazo entre ambos, pero lo que siempre se ha rumorado es que después de haberse casado, Eduardo Capetillo supuestamente prohibió que Biby Gaytán se volviera acercar al mundo de las telenovelas, al parecer por los celos del actor sobre la ahora madre de sus hijos.

Aunque siempre se ha dicho que el distanciamiento de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán se debió para entregarse por completo a su familia, muchos internautas siguen asegurando que tal vez, Eduardo Capetillo fue quien evitó ver a su esposa Biby Gaytán en una telenovela por aparentes celos.

"Es que los dos se enamoraron pero aparte si son bien celosos los dos.. por eso hicieron bien el acuerdo.. ella se salía del medio y se dedicaba a la familia y él debía estar tranquilo .. nada de infiel.. porque si era tremendillo", "Pero si ella es igual de celosa, recuerdan que incluso los expulsaron de la academia 2011 porque, según ella, Capetillo pretendía a una de las participantes. Eso es una enfermedad que comparten los dos, son algunos de los comentarios que circulan en redes sociales.

Aunque mucho se ha dicho sobre el alejamiento de Biby Gaytán de los escenarios, ella lejos de tomar en cuenta las criticas regreso al teatro gracias al musical Chicago, donde le fue de maravilla en su gran retorno, además la vimos como juez en Pequeños Gigantes USA, donde dejó a todos con la boca abierta por su belleza.

Por si fuera poco Eduardo Capetillo no se ha quedado callado y ha declarado que su matrimonio con Biby Gaytán ha tenido todo tipo de diferencias buenas o malas, pero siempre tratan de llegar a una solución, pues se consideran una pareja normal como cualquier otra.

Somos un matrimonio común y corriente, normal, hemos pasado por cosas difíciles por cosas no tan difíciles, hemos llorado juntos, hemos tenido perdidas, hemos tenido momentos de felicidad de amor, de todo y cosas buenas y cosas malas, pero no somos un matrimonio de super héroes, dijo Eduardo Capetillo para el programa De Primera Mano.

Otra de las cosas por las cuales ha sido admirado dicho matrimonio, es por la educación que le dieron a sus hijos quienes siempre se han mostrado muy demasiado cordiales con los medios de comunicación cuando les piden una entrevista y al momento de hablar dejan a más de uno con la boca abierta por lo bien que se expresan, demostrando que sus padres les dieron las herramientas necesarias para hablar en público, pero más por que sus padres siguen siendo muy famosos en la farándula.

Incluso una de las hijas de Biby Gaytán confesó para Ventaneando que le interesa el mundo del espectáculo, por lo que pronto podríamos ver a la sucesora de la actriz, quien tiene tremendo parecido a ella, pues se lo han hecho saber cuando aparecen juntas en las fotografías.

"Estudie una concentración en periodismo, me gusta mucho escribir pero también me gustan mucho las artes escénicas entonces no sé", dijo Ana Paula sobre la actuación algo que se le dio gracias a sus padres quienes fueron toda una sensación en los noventa.