Eduardo Ochoa dispuesto a demostrar su versatilidad musical si regresa a 'La Academia 20 años'

Sinaloa, México. La seguridad sobre el escenario de Eduardo Ochoa, son algunas de las cosas que conquistaron a la audiencia que votó por él en La Academia 20 años. Sin embargo, los votos no fueron suficientes y el representante de Estados Unidos quedó eliminado. Ahora, una nueva oportunidad nace y es que el público podrá votar este sábado por su regreso.

Prueba de resistencia

En entrevista para DEBATE dice que lo que más aprendió en La Academia fue “la resistencia”. “Aprendí que existen personas que también llevan esa pasión de la música en la sangre, y de diferentes maestros. Salí de mi zona de confort y encontré cosas maravillosas y estoy muy contento por ello”, comparte.

El cantante de 29 años nació en Tijuana, pero fue criado en Los Mochis, y a los 17 años se mudó a Los Ángeles para perseguir su sueño en la música. Su constante movimiento le hacen estar un poco acostumbrado a estar separado de su familia, pero desconectarse por completo y dejar su hogar sí le costó trabajo.

“Sí fue difícil, como a todos, el dejar su casa, comodidad e ir a otro lugar que no sabes con qué te vas a encontrar. Pero lo más importante es no saber nada, dejarte llevar, disfrutar y vivir el momento, ese es mi lema aquí en La Academia, y se lo podría decir a cualquier persona: vivir el momento, disfrutar de lo desconocido”.

Eduardo Ochoa mostró dominio en el género regional mexicano durante sus presentaciones. Foto: TV Azteca

Enfrentar las críticas de los jueces no es fácil y Eduardo confiesa que en un principios se las tomó personales y directas, hasta que analizó que era parte de un reality show. “Es parte del entretenimiento y uno tiene que estar consciente e ir preparado para ese tipo de cosas, y no tomarlas personales, simplemente agarrar lo mejor y pulirlo. No me lo tomé muy a fondo, nada más en lo sentimental y emocional de mi familia, ya eso sí me pegaba”.

Algo nuevo

El público en casa en casa tendrá la última palabra para que el cantante regrese. Ante ello, Eduardo dice estar dispuesto a entregar “algo diferente a lo que están acostumbrados”. “Amo mi género (regional mexicano), es algo que siempre voy a representar con orgullo, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea, para que la gente escuche una faceta diferente".

"Simplemente la canción que canté el fin de semana pasado (Tan solo tú, de Franco de Vita) es algo que me sacó de mi zona de confort y estoy agradecido porque encontré algo en lo que también soy bueno y que me gusta [...] voy a darles algo versátil para que vean de qué está hecho Eduardo Ochoa”, agrega.

Durante el concierto de hoy se abrirán las votaciones a través de la app TV Azteca En Vivo, y el público podrá decidir gratis cuál académico quieren que regrese, siendo Eduardo uno de ellos.