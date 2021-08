Eduardo Rodríguez, el exesposo de Vanessa Guzmán, responde fuerte a quienes dicen que ella parece hombre

México. Eduardo Rodríguez, el exesposo de la actriz Vanessa Guzmán, y quien también es actor, sale en defensa de ella respecto a las críticas que muchas personas hacen en redes acerca de su aspecto físico.

Ni a Vanessa, ni a Eduardo les ha gustado que muchas personas digan que ella tiene un cuerpo de hombre, esto tras haber cambiado su alimentación, hacer mucho ejercicio y adentrarse en el fisicoculturismo.

En entrevista con el programa Hoy, Eduardo refiere que muchas personas solo hablan porque tiene boca o lo que es lo mismo, porque no saben del tema.

“La gente que critica no tiene ni idea de lo que implica un cambio en el estilo de vida de una persona y es gente que en su vida va a estar así, primero porque no tienen la disciplina, y segundo porque aunque quisieran, no pueden”.

Eduardo y Vanessa fueron pareja años atrás y fruto de su relación tuvieron a su hijo José Eduardo, quien hoy en día tiene 22 años de edad y acaba de terminar sus estudios de universidad en Estados Unidos.

El antes y el ahora de Vanessa Guzmán. Foto de Instagram

Tras su separación, los actores continuaron con una relación amistosa y no se han dejado de frecuentar, aunque cada quien ha hecho sus vidas sentimentales por separado.

Vanessa surgió del mundo de los certámenes de belleza y durante muchos años se dedicó a actuar. Entre las telenovelas en que ha participado con destacados personajes pueden mencionarse Amigos por siempre, Alborada, Amor mío y recientemente Soltero con hijas.

Pero en los últimos años Guzmán decidió convertirse en una chica fitness y el ejercicio diario forma parte de su vida, además en sus redes sociales comparte mensajes motivadores y documenta cómo ha cambiado su cuerpo.

"Lo importante es que TU te sientas bien en tu piel, ámate, respeta tu cuerpo, y hazlo porque A TI TE HACE SENTIR BIEN. Tus resultados son tus logros y las derrotas de los demás. #SIQUIERESPUEDES", escribió recientemente en uno de sus post.

Pero a muchas personas no les ha gustado la apariencia que ahora Vanessa Guzmán tiene y le han manifestado mensajes como estos: "Tanto músculo nos quita un poco la feminidad", "La actriz favorita de mi esposo", "Horrible. Se ve como macho, nada femenina", "Quiero tener ese músculo".

Vanessa Guzmán es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y se dio a conocer en 1995 tras ser coronada Nuestra Belleza México y representar a México en el concurso Miss Universo en 1996.