Eduardo Santamarina confiesa vida de promiscuidad

Ciudad de México.- El famoso actor Eduardo Santamarina confesó haber llevado una vida de promiscuidad y excesos. Incluso mencionó que tuvo relaciones sexuales sin protección con mujeres de las que no era capaz de recordar el nombre.

Santamarina declaró que los excesos fueron divertidos en un comienzo y que “La tentación siempre va a estar latente, ya sea de la bebida, la drogas, el trabajo también es un exceso, la comida también es un exceso.” Pero las consecuencias no son tan agradables.

“Y sí, fue muy divertido, por qué voy a decir que no, fui de todo y sin medida, pero el final de la película es terrible, porque tocas fondo, entonces al final es una enfermedad, el alcoholismo es una enfermedad, también de pérdida".

Tras la ruptura con la actriz Itatí Cantoral pasó varios años inmerso en una vida desenfrenada, hasta la llegada de Mayrín Villanueva, su actual esposa Mayrín Villanueva.

Actor Eduardo Santamarina. Agencia Reforma

Respecto a su agetreada actividad sexual, detalló que hubieron ocasiones en las que sufrió de lagunas mentales, llegando a despertar acompañado por mujeres desconocidas y sin poder recordar con exactitud lo ocurrido.

“Y si y no acordarte, de eso que te acostabas con una princesa y te levantabas con una rana o con un sapo... entonces si decías: '¡ay mamacita! ¿y esta de dónde la saqué?', pues sí, claro que pasa todo eso. Lagunas de no acordarte y tratar de recordar a dónde se me fue el dinero", afirmó el actor.

Al ser cuestionado por los cuidados y precauciones que tomaba para evitar las enfermedades venéreas o embarazos no deseados, el actor reconoció que “A veces sí, a veces no, 'a capela', exactamente, le tienta uno, le tienta uno ya saben a quién...”

Sin embargo, se realizaba estudios periódicos para descartar la posibilidad de ser portador de alguna enfermedad venérea, de acuerdo a información publicada por tribuna.