Eduardo Santamarina habla de su infidelidad a Itatí Cantoral

Cuando estuvo casado con Itatí Cantoral, el actor Eduardo Santamarina le fue infiel con Susana González. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante la actriz contó, "me enteró por la señora del camerino que me conocía desde hace mucho tiempo, fue la que me lo dijo 'ay señora yo no sé ni que decirle, pero es que se meten al camerino' (Eduardo y Susana)".

Recientemente Eduardo Santamarina asisitó a la función especial de la puesta en escena "Hoy no me puedo levantar"; la prensa de espectáculos lo cuestionó sobre las declaraciones de su ex esposa. "Yo ese tema no lo hablo, si me preguntan de Itatí, no tengo nada que hablar de ella ni para bien ni para mal, lo único que puedo decir es que es la madre de mis hijos, y hasta ahí".

Ella puede decir misa y que diga lo que quiera, está en todo su derecho de hacerlo, pero yo me mantengo al margen por mí, por mis hijos, por mi familia, por mi esposa.

Ante la insistencia de los medios de comunicación sobre el tema de la infidelidad que cometió durante su matrimonio con Itatí Cantoral, el actor resaltó "yo nada más te puedo decir una cosa, la gente que se quiere balconear o quiere hablar mal de alguien pues la persona es la que se está balconeando, porque está diciendo mucho de lo que tiene adentro, entonces eso a mí me da tristeza, la verdad".

El esposo de la también actriz Mayrín Villanueva, recalcó que no le presta atención a los malos comentarios en su contra ante lo revelado por su ex esposa. "Gracias a Dios mi madre sabe el hijo que tiene, mis hermanos saben la clase de hermano que soy, Mayrin sabe la clase de esposo que tengo, mis hijos saben la clase de papá que tengo, mis amigos saben quién es Eduardo Santamarina, los productores, los directores, los escritores".