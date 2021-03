Eduardo Santamarina sobre el alcoholismo que padeció: "me daba vergüenza verme a mí mismo"

Eduardo Santamarina habló como nunca sobre la difícil etapa de su vida donde padeció de un fuerte alcoholismo; su adicción llegó a afectar su vida familiar, laboral y social. En una entrevista para el programa que Yordi Rosado tiene en su canal de YouTube, el actor mexicano manifestó que cuando comenzó a trabajar en Televisa, creyó que su carrera artística llegaría a su fin pues en una ocasión, llegó borracho a las grabaciones de una telenovela.

Empezó (su alcoholismo) incluso a afectar a mis llamados, porque ya llegabas crudo, te vuelves tan cínico que llegas en vivo, era terrible esa parte, porque tú te lavas los dientes, te bañas, un buen de perfume, chicles, pero hueles a alcohol.

Cuando iban a comenzar a grabar sus escenas del día, la productora de dicha telenovela Lucero Suárez, psicóloga de profesión, detuvo la grabación y le dijo: "vete a tu casa, descansa y mañana hablamos, yo pensé 'ya valí madres', me van a correr".

La productora de televisión le ofreció su apoyo incondicional al ex esposo de la actriz Itatí Cantoral y hoy esposo de la actriz de televisión Mayrín Villanueva. "Eso me pudo más, dije: 'no le puedo fallar', terminé la novela muy bien". Posteriormente Eduardo Santamarina comenzó a tener vacíos en su vida. Contó que el actor Eugenio Cobo le recomendó que se internada en la clínica de rehabilitación Oceanía, sin embargo, no le hizo caso pues pensaba que podía controlar su adicción.

Fue hasta que tocó fondo cuando pidió ayuda. "Cuando empiezas a tocar esos fondos, de quererte morir, que ves tu alrededor y no te gusta nada, es terrible, yo tenía una carrera, una familia, unos amigos y todo muy bien hasta que llegan estos fondos y digo: 'yo ya no quiero esto para mí, salí y me volví a poner en la torre, me daba vergüenza verme a mí mismo, me daba miedo, había mucho dolor, era terrible".

Una de las personas que más sufrió por la fuerte adicción que tenía Eduardo Santamarina con el alcohol, fue su mamá. Al ver la cara de dolor y sufrimiento de su progenitora, entendió que "eso fue mi fondo más fuerte y necesito otra vida". Cuando su mamá lo veía en esas condiciones le decía: "ve el espejo que tienes en tu casa, estás yendo por el mismo camino que tu padre".