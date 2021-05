¿Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva en crisis de pareja? ¿Están a punto del divorcio?

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva son una de las parejas más sólidas y queridas del medio del espectáculo en México. Con 12 años de matrimonio han formado una hermosa familia junto con los hijos que tuvieron en sus pasadas relaciones y con la hija que tienen en común. Recientemente surgieron los rumores de una supuesta crisis de pareja al grado, de que los actores mexicanos estarían pensando en separarse y divorciarse.

Todo comenzó cuando la actriz Mayrín Villanueva, quien forma parte de la exitosa serie de televisión "Vecinos", se fu de vacaciones a la playa sin su esposo Eduardo Santamarina. Posteriormente comenzaron las especulaciones que las cosas en este matrimonio no estarían del todo bien.

En una reciente entrevista para el show matutino "Hoy" los actores desmintieron dichos rumores y a manera de broma, el actor Eduardo Santamarina (ex esposo de la actriz mexicana Itatí Cantoral) le hizo este reclamo a Mayrín Villanueva:

¿A dónde te fuiste que no me avisaste? Ahorita que lleguemos a la casa, yo no me enteré de que te fuiste de vacaciones.