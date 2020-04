Eduardo Santamarina y el momento cuando tocó fondo con el alcohol

En una reciente emisión del programa "Miembros al aire", el actor Eduardo Santamarina reveló el momento exacto cuando se dio cuenta, haber tocado fondo en el alcoholismo. "Uno de los momentos más fuertes fue cuando ya me escondía en los hoteles con prostitutas porque yo a veces lo que quería era hablar, platicar, estar con alguien, ser escuchado, ese fue uno de mis fondos más difíciles y fue donde dije '¿sabes qué? yo no quiero esto para mí'".

Eduardo Santamarina fue consciente del daño que podría causar a su familia por toda esta situación, "el dolor tan fuerte que yo le iba a ocasionar obviamente a mi hermana, a mis hermanos, a mis seres queridos, yo decía 'no se lo merecen', no se lo merecen ellos y no me lo merezco yo, acabar mi vida de esa manera".

El esposo de la hermosa actriz Mayrín Villanueva, mencionó que lo más difícil es cuando no quieres aceptar que tienes un problema, en su caso, con el alcohol.

El proceso de aceptación cuesta, es difícil porque fueron tantos años de consumo que de repente llegar y decir 'soy esto, hice esto', híjole, te defiendes como gato boca arriba.

Ante todo lo vivido el actor decidió pedir ayuda, por lo que ingresó a una clínica.

También te puede interesar:

Itatí Cantoral última en enterarse de la infidelidad de Eduardo Santamarina

Eduardo Santamarina habla de su infidelidad a Itatí Cantoral

¿Cómo es la relación de los hijos de Itatí Cantoral y Mayrín Villanueva?