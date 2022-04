Eduardo Torruco, a la par de sus proyectos con otras bandas, prepara su lanzamiento como solista

Eduardo Torruco buscará darle gusto a él mismo compartiendo música a su estilo y abarcando diferentes sonidos y colores, no solo lo que va con los conceptos ya establecidos de los otros proyectos en los que ya se ha definido.

Sin embargo, aparte de Abril 88 y ser músico activo en Chetes , Volován y producir para diferentes proyectos, el joven artista prepara el lanzamiento de su carrera como solista , donde buscará plasmar letras y canciones que van más con sus gustos personales y no tanto con las agrupaciones.

Durante el 2018 lanza junto a sus amigos un proyecto que se llama Abril 88 , una banda fresca y con música original, representante del Punk / Pop mexicano; con la agrupación ha logrado varias cosas y el camino no termina; este 2022 preparan nueva producción.

Dice que esto es el resultado de buscar hacer un álbum de rock más orgánico , "que no deja de ser un álbum profesional, pero si con muchos tintes caseros. Como género lo catalogo dentro del Indie Rock y Rock Alternativo; al igual que los demás temas de mi álbum debut, son completamente inéditos y se creó desde la letra hasta la armonía musical, base rítmica, etc.".

Francisco Inzunza

