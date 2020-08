Monterrey, NL. 01-Aug-2020 .-Eduardo Verástegui combate la trata de menores. Cuando Eduardo platicó con ex agentes de la CIA sobre el tema de trata de niños en el mundo, sabía que tenía que hacer algo. Fue entonces que los oficiales le comentaron que él tenía en sus manos una arma más poderosa que cualquier proyectil: el cine. Así surgió su nueva película Sound of Freedom (Sonido de Libertad), cuyo trailer fue estrenado en el Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas.

Su filme está enfocado a la lucha contra la explotación sexual de niños y niñas y lo protagoniza Jim Caviezel.

"Es la historia de unos ex agentes de la CIA que montan un equipo de trabajo y viajan por diversas partes del mundo encubiertos para rescatar niños. Estos muchachos han salvado niños de todo el mundo. Cuando me enteré de esta historia en ese momento me impactó. Me quedó claro que tenía que hacer algo", dijo Verástegui en entrevista.

Pero ¿cómo podría un actor o productor combatir uno de los más grandes problemas en el mundo?.

"Me dijeron, 'sí es muy duro Eduardo, pero es más triste que ahora que lo sabes no hagas nada' . Les dije que qué podía hacer si yo no era soldado como ellos, ni sé manejar las armas. "Me respondieron: 'Eduardo no estamos hablando de eso, tú tienes una arma más poderosa que nosotros, que es la del cine'".

Dirigido por Alejandro Monteverde (Bella y Little Boy), la cinta busca crear conciencia internacional sobre el grave problema que representa la trata de menores.

La misión más peligrosa de estos ex agentes fue la primera que enfrentaron, en Colombia, donde rescataron a muchos menores y al final los niños lloraban y cantaban, era un sonido de libertad, por eso le puse así a la película Sonido de Libertad, Sound of Freedom", contó Verástegui.

El lanzamiento del trailer se realizó el pasado jueves a través de las redes oficiales de la cinta y de Verástegui.

La película fue escrita por Alejandro Monteverde y Rod Barr y es protagonizada por Jim Caviezel. También participan la ganadora de un Óscar Mira Sorvino, Bill Camp y el mismo Eduardo.

José Eduardo Verástegui Córdoba es el nombre completo del actor y es originario de Ciudad Mante, Tamaulipas (1974); es un productor, actor, cantante y filántropo mexicano. Antes de iniciar su carrera en la actuación, Verástegui fue uno de los miembros originales del grupo de pop Kairo, y en 2001 dio a conocer su único álbum como solista hasta la fecha, titulado Eduardo Verástegui.

