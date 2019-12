Eduardo Verástegui confiesa por qué vive en abstinencia sexual

El actor Eduardo Verástegui, originario de Ciudad Mante, Tamaulipas, en entrevista con Ventaneando hace revelaciones de su vida privada, entre ellas, que practica la abstinencia sexual y dice el motivo.

Eduardo Verástegui, quien ha actuado en telenovelas mexicanas como Alma rebelde y Soñadoras, sorprende al declarar que en su vida el sexo no es tan importante como otras cosas que sí lo son.

Durante más de 15 años, Eduardo practica la abstinencia sexual y ello ha sido una etapa importante en su vida y espera conocer a la mujer indicada para tener sexo.

Para mi ha sido una bendición (la castidad). La castidad hoy en día es un don, una virtud y qué es una virtud, es un buen hábito repetido muchas veces", menciona el actor de 45 años de edad.

El sexo es sagrado, es un regalo increíble, y que hay que compartirlo con la persona más importante en tu vida", es la forma de pensar de Verástegui y la comparte con el público.

Eduardo, en la misma entrevista, recalca que no ha retornado a la actuación porque los proyectos que le ofrecen no son los indicados; él busca trabajar en proyectos que no ofendan a su fe y creencias.

Eduardo Verástegui, quien en sus inicios formó parte del grupo musical Kairo, fundó su productora de cine en la que produjo Inesperado, una cinta que habla sobre el aborto.

El actor tenía 17 años de edad cuando se fue a vivir a la Ciudad de México e ingresó a estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), persiguiendo su sueño de querer ser actor.