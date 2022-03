Eduardo Verástegui es blanco de burlas al compartir una foto de Miércoles de Ceniza

Eduardo Verástegui de 47 años de edad de nueva cuenta fue centro de burlas y comentarios de todo tipo, esto después de compartir con sus fans la cruz de Miércoles de Ceniza, debido a la llegada de la Cuaresma, pero lo que llamó la atención fue lo grande que se ve su símbolo.

Y es que la cruz de Eduardo Verástegui era de lo más particular, ya que lejos de parecerse al resto de las demás, esta era muy enorme, por lo que varios usuarios entraron en sus redes sociales para ponerle de todo, pues como ya es sabido ha realizado algunas acciones que le han generado hate en los últimos años.

"La cruz era de ceniza! No de chapopote!", "Te hicieron un exorcismo o que?! Jajajajaja ridículo Jajajajaja", "Pero esa cruz tan grande que?!, está bien que si, pero no Eduardo eso no está bien, pero en fin, cada quien", "Yo me quejaba porque me llenaron de cenizas pero a tí te marcaron a fuego", "Digo @eduardoverastegui del tamaño de la cruz son los pecados??? O porque así de exagerada", escriben las redes.

La foto del ex actor mexicano alcanzó miles de likes, pero los comentarios siguieron en su totalidad y hasta le hicieron memes, a pesar de todo decidió no contestar a los ataques, ya que no es una persona de pleitos, aunque muchos desearían una guerra campal a través de las redes sociales.

Para quienes no lo saben el artista se ha centrado demasiado en la religión, pues ha estado en varias campañas con base en la familia, así como poder acercarse un poco a la política, situación que les causa mucha duda algunos internautas, quienes dudan de sus planes.

Hay que mencionar que desde hace años dejó el mundo de la actuación por lo que algunos desean que regrese nuevamente al mundo del espectáculo, pero realmente su vocación ha sido otra, ya que ni siquiera le gusta opinar sobre temas relacionados con ese medio.

Además, ha recibido varios premios por parte de asociaciones que promueven el derecho a la vida y la familia, dejando en claro cuáles son sus intereses en cuanto a lo que hace.

