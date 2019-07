Eduardo Videgaray cuenta que estuvo a punto de ser extorsionado

Eduardo Videgaray relató en su programa de radio que estuvo a punto de ser extorsionado. “Lo que hicieron fue llamar a mi casa fingiendo que eran un servidor público y decirle a la muchacha que trabaja conmigo que yo estaba en un serio aprieto, que necesitaba urgentemente esconder dinero”.

Según el delincuente detrás de esta farsa, el conductor Eduardo Videgaray estaba detenido por no pagar sus impuestos; varias llamadas se hicieron al hogar del conductor, llamadas que fueron atendidas por su empleada doméstica.

“Al parecer estaba yo detenido por no pagar impuestos. Le dijeron: ‘ahorita te va a llamar el contador'. Llamaron un par de personas de distintos números, lo tienen muy bien montado y diciéndole que al rato iba a llegar yo, pero con gente de la PGR, que ya no existe, ahora se llama FGR (Fiscalía General de la República) y van a llegar a buscar todo lo de valor que hay en la casa y se lo van a quitar; entonces, júntalo todo y llévamelo a cierto centro comercial”.

La mujer que trabaja en la casa del hermano del exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, comenzó a juntar las cosas que le habían solicitado pero después dudó de la veracidad de las llamadas que habían recibido, ya que el comunicador estaría al aire en su programa radiofónico entre la 1 y 3 de la tarde. Ante esto se puso en contacto con él.

Fui víctima de la delincuencia. Denuncié. Agradezco el profesionalismo en MC-1. Daré más detalles mañana en @lacornetafm // @Claudiashein @ErnestinaGodoy_ pic.twitter.com/ZOdBvu9vtG — Eduardo Videgaray (@EVIDEGARAY) July 25, 2019

“De pronto me entró una llamada y le dije: ‘no, no hagas caso, estoy perfectamente bien. Cuelga y no vuelvas a contestar el teléfono’, que es lo que las autoridades dicen que hay que hacer en estas llamadas”, manifestó Eduardo Videgaray.

En su cuenta de Twitter compartió la lista de los números telefónicos que usaron los extorsionadores. Asimismo dio a conocer que interpuso una demanda ante el Ministerio Público por este acoso telefónico que derivaría en un robo del que no se ha especificado la suma. El conductor tiene una idea de quien está detrás de todo esto, ya que el delincuente dio datos que solamente el conductor sabe; al haberse iniciado una investigación no puede revelar mayores detalles.