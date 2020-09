Eduardo Videgaray le pide matrimonio a Sofía Rivera Torres

Eduardo Videgaray de 51 años, está dando de que hablar en redes sociales, pues le acaba de proponer matrimonio a su novia Sofía Rivera Torres de 27, con quien lleva años de novio, por lo que ahora el conductor decidió dar el siguiente paso y es el haberse comprometido con ella.

Fue la misma Sofía Rivera Torres, quien compartió en Instagram la foto donde se ve al conductor Eduardo Videgaray de rodillas dándole el anillo a su amada, quien contestó con un gran sí al amor de su vida, pues desde que se pusieron de novios demostraron que todo iba viento en popa.

Cuando hicimos pública nuestra relación nos escribían “les doy 3 meses”... tú y yo nos volteábamos a ver y nos decíamos “es que no tienen ni p*ta idea”... pero nosotros tampoco sabíamos que esto existía antes de conocernos. Y sí, nosotros no nos conocimos, nos reconocimos. ¡Encontré a mi alma gemela! A poco más de un año juntos, hemos decidido que lo que nos quede de vida lo pasaremos así- juntos. No somos perfectos. He cometido errores, te he lastimado. Has cometido errores, me has lastimado. Pero todos los días nos elegimos a nosotros y cada día al amanecer seguiré eligiéndote- para siempre. Tú y yo siempre estamos por encima de nuestros egos, por encima de nuestros pasados, por encima de nuestros miedos, escribió Sofía Rivera Torres en Instagram.