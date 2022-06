Eduardo Videgaray y "El Estaca" confiesan que fueron ADICTOS a la cocaína

México. Eduardo Videgaray y "El Estaca" estuvieron como invitados con Yordi Rosado y le confesaron que años atrás fueron adictos a la droga y también cómo y de qué manera se alejaron poco a poco de ella.

Los comediantes Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristobal, "El Estaca", hablan ante Yordi de ese capítulo en sus vidas que los afectó emocionalmente no nada más a ellos, sino también a su familia y amigos que los rodeaban.

“La cocaína es una mierda, se nos murieron varios amigos por ella y para quitárnosla nos costó un huevo”, dice "El Rasta"; “Fueron años para dejar la cocaína”, agrega Eduardo Videgaray.

Eduardo y "El Rasta" confesaron también que su productora llamada “Torpedo films” fracasó porque se la pasaban bebiendo alcohol y consumiendo drogas a diario, y no trabajando en ella como debieron haberlo hecho.

Eduardo Videgaray, "El Rasta" y Yordi Rosado. Foto de Instagram

“La primera sensación es: ‘está buenísimo y quiero más’, pero te crea una adicción bastante fuerte, para quitarla fue difícil. Yo comencé a boxear y a través del deporte fue que pude salir”, revela "El Estaca" a Yordi.

“Te encuentras con amistades con las que no debes andar y en lugares en los que no debes estar. La verdad es una hueva ser drogadicto. Me da gusto ahora no estar dentro de ese mundo por todo lo que es hoy el narcotráfico”, dice Videgaray.

Actualmente Eduardo Videgaray y "El Estaca" están libres del mundo de las drogas y señalan a Yordi que triunfan con "La cometa", uno de los podcast más escuchados por el público, por lo cual se sienten emocionados y felices.