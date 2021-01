Eduardo Yáñez agrede a reportero en pleno aeropuerto de la CDMX

Eduardo Yáñez de 60 años de edad, vuelve a entrar al ojo del huracán, esto después de haber sido agresivo con un reportero que intentó saber si era verdad que el actor nacido en la Ciudad de México, había dicho que no quería trabajar con el actor José Pablo Minor en el remake de la telenovela Mirada de Mujer.

De acuerdo con el actor Eduardo Yáñez nunca haría menos a un colega del medio de la farándula, por lo que dicha pregunta también le causó sorpresa al histrión quien en ese mismo momento se enojó con el periodista a quien le empujó su micrófono y le dijo que guardara su distancia, lo que causó revuelo ante los medios, pues recordaron cuando el actor golpeó al reportero Paco Fuentes hace unos años.

Cómo muchos recordarán Eduardo Yáñez se molestó cuando Paco Fuentes le preguntó a Eduardo Yáñez sobre el fondo de un dinero por un carro chocado, lo que causó la molestia del artista quien primero señaló que el periodista le faltó el respeto a él primero, dicha reacción llevó al actor al ojo del huracán, además fue demandado por el periodista por la penosa acción, ahora el histrión nuevamente enfrenta un caso similar al que vivió en 2017.

Tras la grosería de Eduardo Yáñez, el reportero habló y dijo en sus redes sociales que desde que Eduardo Yáñez se percató de la llegada de la prensa, él se había molestado con ellos, por lo cual quiso ser un poco divertido, pero no lo logró, pues la pregunta que le hizo el chico si lo había molestado.

Mientras tanto los internautas comenzaron un juicio sobre Eduardo Yáñez y el periodista, ya que algunos consideraron que el actor, sí fue grosero, mientras que el periodista al parecer sí le acercó mucho el micrófono al actor situación que lo molestó más que la misma pregunta, ya que deseaba evitar el contacto con los demás.

"Primero lo provocan y luego se sienten ofendidos. No se hagan los medios amarillistas", "Eduardo estaba poniendo atención y dando la entrevista muy bien, pero este tipo de entrevistas del reportero están mal estructuradas", "Lo llevan al límite, y cualquier persona se desespera! La Sra Joanna tiene razón", le escriben a Eduardo Yáñez en Instagram.

Recordemos que el mismo Eduardo Yáñez ya ha dicho en algunas entrevistas que a él no le gusta mucho platicar por la prensa, pues le cuesta trabajo mantener sus emociones, pero eso no es todo, pues trata de hablar lo menos posible de su vida privada, pues no le gusta saber nada de chismes, y es que prefiere que se hable de sus carreras.

Para quienes no lo saben, Eduardo Yáñez también estuvo en el ojo del huracán, después de que acudió al programa Hoy donde su rostro se miraba muy hinchado, por lo que fue víctima de los famosos memes, por lo que de inmediato salió a dar la cara, pues algunos programas de espectáculos lo tenían de bajada, por lo que tuvo que enfrentarlos.

Cabe mencionar que Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez, harán el nuevo remake de Mirada de Mujer, pero algunos se siguen preguntando que será del actor José Pablo Minor a quien vimos en la nueva versión de Cuna de Lobos, donde el histrión se dio conocer aún más. Por si fuera poco muchos lo querían en la trama.



Recordemos que Eduardo Yáñez es uno de los galanes de telenovela más populares de Televisa desde hace años pues ha realizado varios melodramas a lado de artistas como Erika Buenfil y Angélica Rivera entre otros artistas.