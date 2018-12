Eduardo Yáñez confiesa que estaba enamorado de su mamá

El actor mexicano Eduardo Yáñez, en entrevista con Pati Chapoy, confiesa que cuando niño estaba enamorado de su mamá y se bañaban juntos. Dejó de hacerlo hasta el día en que ella se lo pidió, aunque no reveló la edad que tenía.

Eduardo Yáñez, quien ha realizado en televisión varios protagónicos al lado de actrices como Adela Noriega, Lucía Méndez y Leticia Calderón, admitió que se bañaba con su madre durante varios años de su infancia y que fue uno de sus primeros amores.

Cuando mi mamá no quiso que me bañara con ella, yo era un hombre de suicidio. Si es mi mujer, es mi mamá. Pero cuando notó que me pasaba algo raro, dijo ‘ya no te bañas más conmigo’”, admitió en entrevista con Pati Chapoy.