Eduardo Yáñez confirma que no padece mal de Parkinson como se había dicho

Eduardo Yáñez de 61 años, decidió desmentir una información que se dio a conocer en la revista Tv Notas, donde según el artista había sido diagnosticado con Parkinson, es por eso que usó el poder de las redes sociales para decir que estaba muy bien de salud y que en efecto dicho chisme era falso.

Muy buenos días a todos mis fans, muy buenos días a todos aquellos que me siguen a los haters también buenos días que estén muy bien, quiero aclarar que quiero aclarar algo otra vez una nota estúpida que acaba de salir el día de hoy (martes) de que yo tengo mal de Parkinson entonces lo que les quiero decir aquí con mi compañero y varios compañeros, que yo no estoy enfermo del mal de Parkinson", dijo Eduardo Yáñez.

Y es que se dijo que el artista mexicano, había acudido al doctor al comenzar a sentirse extraño y que incluso se le caían las cosas, por lo que al acudir a una revisión médica se dio a conocer el supuesto mal, cosa que ya desmintió en su cuenta oficial de Instagram a las pocas horas de haber salido la publicación.

Como era de esperarse, los fans del histrión de inmediato le mandaron la mejor de las vibras al verlo saludable y trabajando en un nuevo proyector, pues desde hace tiempo se había dicho que este 2022 tendría varias cosas en cuestiones laborales para el artista.

"Mira, por acá décimos un refrán que dice... Si la envidia fuera tiña, ¡cuántos tiñosos habría!! No le des importancia, tus verdaderas fans no creemos más que lo que venga de tu boca. Que tengas un excelente día príncipe", "Que hermoso eres mi amor, te tienen mucha envidia, he visto que no solo los hombres también mujeres despechadas,quiero decirte que te amo en las buenas y malas, en todo momento te amo dios, te bendiga mucho", escriben las redes.

Cabe mencionar que la nueva producción en la que trabaja Eduardo Yáñez se llama “Que padre es mi familia”, donde al parecer compartirá créditos con Carlos Ponce y Marlene Favela, con quienes acaba de hacer un Tik Tok.