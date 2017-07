Eduardo Yáñez "destroza" a su hijo con sus palabras

Eduardo Yáñez responde de nuevo ante las declaraciones que sigue haciendo su hijo en su contra y su pretensión, de recibir ofertas económicas por parte de los medios para contar los detalles de su conflictiva relación.

“Yo sé que para ustedes les parece algo muy cabrón, a mí me parece más, pero no voy a hablar mal de mi hijo, sería como hablar mal de mí mismo”, dijo el actor a diversos medios que lo esperaron en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

El actor lamentó que sea su propio hijo quien lo haya exhibido con los medios a pesar de ser muy hermético con su vida personal.

“Desgraciadamente mi hijo los llamó, o sea mi hijo los ha traído a esto y el mismo abrió la puerta, pero en ese caso vayan, búsquenlo a él, hablen con él, pregúntenle a él cuál es su pedo y entonces ya sabrán si le van a creer a él, pues como ustedes quieran”.

No obstante, Eduardo Yáñez confesó que le duele actitud de su primogénito.

“Yo estoy muy bien, primero me cayó de shock pero bueno, así es la vida, es obvio que duele, a cualquiera le dolería, siempre me ha parecido ridículo, de poco hombre, el que lo hace, el que habla mal de su propia familia es un estúpido, es un poco hombre y siempre he criticado eso, entonces ahora me tocó a mí sin que yo los llamara (a ustedes los medios), es todo lo que tengo que decir”.

Decir que la vida de uno no es ejemplo para nadie cuando uno es un padre es una de las cosas más estupidas que eh escuchado en toda my vida — Eduardo Yanez Garcia (@EduardoYanezJr) 30 de junio de 2017

Al respecto de la oferta que hizo Yáñez García sobre esperar al mejor postor para contar su versión de la relación que lleva con su papá y hasta de escribir un libro, el actor respondió: “primero que aprenda a escribir, que aprenda a hablar, entonces que haga un libro”.

“Gracias por el respeto y la discreción que han guardado en este asunto, pero ¡hey!, el chavo dice por ahí que le van a pagar mucho dinero por dar la entrevista así que por favor ¡órale, páguenle y que hable lo que él quiera!”, agregó.

Con información de Vanguardia