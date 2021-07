Eduardo Yáñez dice por qué celebra no grabar escenas con Kate del Castillo para La Reina del Sur 3

México. El actor mexicano Eduardo Yáñez graba ya su participación en la teleserie de Telemundo La Reina del Sur 3, donde intepreta a Antonio Alcalá, y en entrevista reciente que le hizo Adela Micha se muestra feliz por sus logros profesionales.

Además, Yáñez comparte que hasta donde sabe, no tiene escenas marcadas para que su personaje haga con Teresa Mendoza, interpretada por Kate del Castillo, cosa que "le alegra".

No me tocan escenas con Kate, y que bueno, porque no me vaya a agarrar a 'madrazos', porque es La reina del sur", expresa a Adela en tono de broma al referir que Teresa es una mujer de armas tomar.