¡Eduardo Yáñez explota! Llama dictador a AMLO y dice que México estará como Cuba

Luego de que distintos famosos se pronunciaran en apoyo al pueblo de Cuba, ante la terrible situación que viven por la falta de alimentos y de medicinas, quien no se quedó atrás fue Eduardo Yáñez, quien arremetió contra el gobierno mexicano.

De acuerdo con el actor de telenovelas, a México se le podría avecinar un escenario muy similar al que viven en Cuba, pues señala que en este país se vive una dictadora a cargo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Eduardo Yáñez fue abordado por la prensa en su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, reaccionando molesto ante las preguntas acerca del estado actual de Cuba.

El actor comparó la situación actual vivida en dicho país con la que se vive actualmente en México, comentando que con el actual gobierno el pueblo debe esperar que suceda algo igual.

“Yo lo que digo es que no es aplaudible que ningún pueblo esté así, siempre ha sido así ese país, yo no sé qué les extraña, o sea ¿por qué lo hacen tema ahora?, ¿porque ahora salió la gente? Siempre han salido. Esto nos espera en México, igualito, tenemos en México un presidente que es un dictador, igualito nos espera en México”.

Yáñez se expresó también por el apoyo de Andrés Manuel López Obrador al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusándolo de tener las mismas ideas de “hambrear” al pueblo:

“Años duró en el poder Castro, y sus hijos, y ahora está otro güey y da lo mismo. Esos son a los que apoya nuestro presidente, a los que hambrean al público, al pueblo, y a los que matan a su gente de hambre y los tienen de esclavos”.

Pero a diferencia de Cuba, Eduardo Yáñez agregó que México puede poner un alto a la “dictadura” de AMLO, pero hace falta que el pueblo se alce en contra para acabar con ello: “Nosotros podemos alzar la voz y nadie ha parado lo que está pasando aquí”.

Asimismo, Eduardo Yáñez se expresó en contra de la defensa mexicana, al asegurar que ahora el ejército ve a los mismos mexicanos como enemigos y no como un pueblo al que servir.

“Nosotros ya no somos amigos del ejército, el pueblo mexicano somos ya enemigos del ejército. Para el ejército somos enemigos, ya no es como antes que se paraban a ver ‘oiga señor se le ponchó su llanta, le ayudo, soy del ejército, soy su servidor’. No, eso ya no es así”.

Con información de Agencia México.