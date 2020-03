Eduardo Yáñez llega con toda la cara hinchada al programa Hoy

Eduardo Yáñez tiene preocupados a todos sus fans pues apareció en el programa Hoy con un rostro muy hinchado dejando a todos con la boca abierta, pues muchos aseguran que tiene problemas de salud.

Mientras tanto otros internautas aseguran que el actor podría haberse aplicado bótox en el rostro, razón por la cual su cara se miraba de esa manera y es que como todos saben es muy común que los famosos recurran a este tratamiento para verse bien ante las cámaras.

"Que Dios me le de mucha salud y si es así una pronta recuperación", "Yo me eh inyectado cortisona y así me pongo de hinchada", "Es mejor lo natural. Todos envejecemos y la pureza del ser humano es llegar naturalmente hasta el fin", escribieron los internautas.

Para los que no sabían Yáñez se incorpora al proyecto Sin miedo a la verdad donde interpreta al presidente Lozano, razón por la cual acudió al matutino para hablar un poco más sobre su personaje el cual dará mucho de que hablar.

Cabe mencionar que hace unos días murió su madre por lo que habló un poco de su partida y que tuvo la oportunidad de despedirse de la señora a quien tanto protegió durante varios años.