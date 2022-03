Eduardo Yáñez opina sobre la cachetada de Will Smith a Chris Rock y esta es su postura

Eduardo Yáñez de 61 años de edad, opinó sobre la cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock en los premios Óscar la noche del domingo y aseguró que no solo fue un incidente muy desafortunado, sino que está cansado que los medios le pregunten a cada rato que él hizo algo similar con un periodista en una alfombra roja.

Sí, él sabrá por qué se descontroló, yo sé por qué me descontrole yo, y en su momento me tocó también pedir disculpas, no a pedir, sino a ofrecer una disculpa, dijo Eduardo Yáñez tras recordar la cachetada que le dio Paco Fuentes con quien enfrentó una batalla legal la cual ganó.

Pero de inmediato Eduardo Yáñez le dio la razón a la disculpa pública que Will Smith, ofreció en redes sociales al referirse sobre la condición de salud de su esposa, la cual fue tomada para el chiste de Chris Rock, quien recibió la cachetada por el histrión por defender a su esposa quien no le cayó nada bien le chiste.

Bueno, más bien lo dijo Will Smith a veces estar acostumbrado a que se diga de todo de nosotros y nosotros tengamos que sonreír y seguir de largo y hay veces que no logras detenerte, dijo el actor mexicano sobre la polémica que se vivió en los Óscar donde se sigue dando de que hablar.

Para quienes no lo saben a casi tres años de lo sucedido con Eduardo Yáñez con el periodista ya no quieren que le pregunten del tema, pues asegura que le dan en la torre al recordar ese momento, pues no se siente para nada orgulloso con lo ocurrido, además el histrión a dicho en entrevistas pasadas que le cuesta mucho manejar sus emociones.

Otra de las cosas que Eduardo Yáñez siempre ha cuidado ante la prensa ha sido su vida privada, en especial la amorosa, pues no le gustan que los medios le pregunten sobre ese aspecto, además trata de hablar solo de su carrera y cosas relacionadas con problemas, pero que no tengan que ver con algo relacionado con él, dejando en claro su postura.

