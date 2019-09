Eduardo Yáñez pelea con reportero por Instagram

El actor Eduardo Yáñez, protagonista de telenovelas exitosa como "Marielena", en la que trabajó con Lucía Méndez, y "Fuego en la sangre", donde compartió con Adela Noriega, pelea con un reportero por Instagram, tras un reclamo que le hace por ese medio.

El reportero Edén Dorantes hizo público a través de su cuenta de Instagram que Eduardo Yáñez dejó supuestamente plantada a la producción de "Miembros al Aire", donde había sido invitado con tiempo, pero no llegó y ni avisó que no estaría presente.

Dorantes refiere en Instagram que su agencia de relaciones públicas avisó media hora antes del llamado de Yáñez, que no llegaría a la grabación, pues había sufrido un percance vial y que se encontraba en estado de shock:

Eden asegura que la verdad de todo es que Eduardo estaba en Los Ángeles, California, Estados Unidos, incluso, refiere que un día antes comió con Angélica Vale.

Y cuál es tu pedo. Y tus mentiras...Yo no puedo salir de México, no tengo pasaporte. ¿Por qué mientes? Ni estoy en shock, ni mis huevos. No pude ir al programa y ya. ¿Cuál es tu pedo?", le dice Yáñez al reportero.