Eduardo Yáñez revela la razón por la que no tolera a la prensa

El nombre de Eduardo Yáñez nuevamente está cobrando fuerza en los medios de comunicación y es que el actor ha sido entrevistado por varios medios para hablar de su situación con la prensa, además de sus momentos más íntimos.

Durante su entrevista con el programa Hoy, Eduardo Yáñez dejó en claro cual es su situación con la prensa y como se fracturó su relación con ellos todo a raíz de una foto que le tomaron a su madre.

"Quiero dejar claro esta onda con la prensa primero yo no tenia ninguna enemistad con ninguna prensa pero siempre he sido como soy, siempre que se me preguntó sobre mi vida personal evite el tema lo evite de una manera educada lo evite de una manera tratando de hacer entender mi enemistad ya directa con ciertos miembros de la prensa de espectáculos fue cuando fotografiaron a mi mamá en un estado de salud deplorable", dijo Eduardo Yáñez.

Cabe mencionar que todo el conflicto que desencadenó Eduardo Yáñez fue a causa de la cachetada que le dio al reportero Paco Fuentes, durante una alfombra roja en Estados Unidos.

Por si fuera poco dijo que la relación que tiene con su hijo de nuevo está de maravilla y pronto viajará a Los Ángeles para conocer a su nieto.