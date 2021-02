Eduardo Yáñez revela motivos por los que dejó papel en la telenovela Si nos dejan

México. El actor Eduardo Yáñez, quien es originario de Chihuahua, México, y quien estaba contemplado para participar en Si nos dejan, la nueva versión de la telenovela Mirada de mujer, que produce Televisa, pero dejó el proyecto, y es en sus redes sociales donde explica sus motivos.

Días atrás causó controversia la noticia respecto a que Eduardo Yáñez, quien ha protagonizado historias como Dulce desafío, Fuego en la sangre y Falsa Identidad, abandonó su papel en Si nos dejan, tan solo a días de que comenzaran las grabaciones, y entre las cosas que se dijeron acerca de las causas fue que habría tenido un problema en la producción.

Al respecto no había hablado nada Eduardo, sino hasta este fin de semana por medio de sus redes sociales y decidió hacerlo por respeto a su público, pero también para parar todo tipo de especulaciones y que no se continuaran diciendo más mentiras sobre dicha situación. Será operado de emergencia y estará cuidando su salud, revela.

Me tuve que operar de piedras en el riñón y me dejaron un catéter allí adentro, con el que me tenía que aguantar los siete meses de grabación, pero no he podido; los dolores son muy fuertes y creo que iba a dejar la novela a la mitad. Prefiero ser profesional y avisar que no me siento dispuesto a hacerla, dispuesto en términos de salud”, dice en un video.