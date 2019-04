Eduardo Yáñez revela si es verdad que es novio de Angélica Rivera

Hace unas semanas se dio a conocer que Angélica Rivera y Eduardo Yáñez mantenían una relación sentimental después de que la actriz revelara que se divorciaba del expresidente Enrique Peña Nieto quien supuestamente la engañó.

Ahora el protagonista de varias telenovelas reveló para Ventaneando si es verdad que tiene un romance con su excolega con quien se lleva muy bien desde hace varios años y esto fue lo que respondió:

Si esa es tu pregunta obviamente no, ahora de que es una mujer que quiero mucho una gran compañera una gran amiga que la admiro y respeto como mujer...", dijo Eduardo.

Por si fuera poco también dejó en claro que no llegó a un acuerdo con el periodista Paco Fuentes a quien golpeó en una alfombra roja debido a unas preguntas que lo incomodaron.

"No existe nada de lo que dice ahí no la respuesta es no, no hemos llegado a ningún arreglo ni siquiera yo he tenido que comparecer los abogados se están encargando de todo eso", expresó.