Eduardo Yáñez se enfrenta con reporteros ante preguntas que no son de su agrado

México. El actor mexicano Eduardo Yáñez tuvo un "encontronazo" con medios de comunicación en Ciudad de México tras ser abordado y cuestionado con preguntas que le parecieron "incómodas", y se los hizo saber.

De acuerdo a información en varios portales de noticias, Eduardo Yáñez, quien últimamente ha aparecido en series de televisión como Falsa identidad, no quiso responder cuestionamientos que no fueron de su agrado.

En esta ocasión a Eduardo le preguntaron sobre lo que ha aprendido durante 2021, tras la fuerte pandemia que azotó al mundo, pero la interrogante no le gustó y expresó que no tenía sentido.

“No me preguntes cosas nada más para llenar tiempo. La verdad no tengo nada que declarar”, dijo el protagonista de telenovelas como Fuego en la sangre y Destilando Amor.

Además el actor dijo que la prensa siempre dice “porquerías” sobre él y esa situación lo cansa bastante, y ese ha sido uno de los motivos por los que no le gusta mucho hablar ás con los periodistas.

Recordemos que durante 2017 Yáñez le dio una cachetada al periodista Paco Fuentes, reportero del programa El Gordo y la Flaca, una vez que lo cuestionó sobre su vida privada y el famoso le contestó que a la gente no le interesaba eso, por lo que Fuentes insistió e hizo que Yáñez se molestara hasta cachetearlo.

“La gente está preocupada”, dijo Fuentes al tratar de explicar que por eso lo cuestionaba sobre su vida privada, pero eso desató una reacción más violenta del actor. “ Eso es mierd*, eso lo dicen ustedes para que la gente se meta en lo que no les importa”, dijo Yáñez antes de darle una bofetada al reportero.

El incidente causó gran controversia y aunque poco después Yáñez se disculpó en Twitter, Fuentes decidió emprender un proceso legal en contra de Eduardo Yáñez.

“Quiero pedir una disculpa a Paco porque mi proceder no fue el correcto. Estoy de acuerdo con todos ustedes, el público, la prensa, con todos los que quieren opinar ahora sobre mi. Mi proceder no fue el correcto”, señaló el actor en ese tiempo.

“Siento que Paco se envolvió en un asunto que es demasiado personal para mí, es algo muy sensitivo, es defender a mi familia, no permitir que se me toque a mi hijo y él se vio en algo que no le pertenece”, añadió.

“Quiero pedirle al público una gran disculpa por mi proceder y a él mismo también. Ojalá nos hubiéramos conocido en diferentes circunstancias”, señaló Yáñez.

Inicialmente el periodista pedía a Yáñez 200 mil dólares compensación, pero en la entrevista de hace meses no quiso revelar la cantidad que estaría obteniendo al llegar a un arreglo con Yáñez.

En el mes de abril de 2020 trascendió que Eduardo Yáñez habría pagado casi 5 millones de pesos para poner punto final al pleito legal que enfrentaba con Paco Fuentes, pero al momento no se ha dado a conocer realmente en qué acabó el problema entre los citados.