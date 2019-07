Eduardo Yáñez vuelve a arremeter contra la prensa

Eduardo Yáñez de nuevo está en el ojo del huracán y es que el actor de nuevo mostró su descontento al toparse con la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, dejando bien claro que jamás tendrá una buena relación con ellos.

Fue el programa Hoy quien intentó tener una charla con el histrión quien se negó rotundamente hablar con ellos, por lo que apresuró su paso cuando se encontraba en las instalaciones de lugar.

Y aunque si habló un poco de inmediato rechazó la entrevista pues dijo que los comentaristas arreglan todo para que sus declaraciones sean con otra intención, por lo que tapó la lente de la cámara para seguirle contestando al reportero sobre su negación.

Por si fuera poco el actor venia de Los Angeles donde sigue luchando en la corte por haber golpeado al reportero Paco Fuentes en una alfombra roja donde causó gran impacto en el mundo del espectáculo por el enojo que mostró en ese penoso momento.

Además la única manera en que Yáñez esta en contacto con sus fans es por medio de las redes sociales donde comparte los momentos más importantes de su vida y es que fue ahí donde se dio a conocer lo de su nueva línea de overoles.

Recordemos la vez que Eduardo dijo que ya no quería tener relación con la prensa pues no ha estado del todo bien con ellos tras el incidente que le trajo una demanda legal supuestamente muy fuerte.

"Quiero dejar claro esta onda con la prensa primero yo no tenia ninguna enemistad con ninguna prensa pero siempre he sido como soy, siempre que se me preguntó sobre mi vida personal evite el tema lo evite de una manera educada lo evite de una manera tratando de hacer entender mi enemistad ya directa con ciertos miembros de la prensa de espectáculos fue cuando fotografiaron a mi mamá en un estado de salud deplorable", dijo Eduardo Yáñez.

Cabe mencionar que Yáñez al parecer está soltero después de haber terminado su intenso romance con África Zavala hace un buen tiempo.



