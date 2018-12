Eduardo Yáñez y lo difícil que fue separarse de África Zavala

Pati Chapoy decidió hacerle una entrevista muy profunda a Eduardo Yáñez, quien ha estado en el ojo del huracán desde el golpe que le dio al periodista Paco Fuentes en una alfombra roja.

Durante la charla Eduardo Yáñez contó como empezó en el mundo del espectáculo además de hablar de sus más grandes amores, uno de ellos y el más sonado fue el que sostuvo con la actriz África Zavala con quien salió tres años expresando que fue difícil terminar con ella.

Tres años no son fáciles de concluir y primero no lo entiendes o no comprendes o no quieres y después empiezas a entender que así tenia que ser y así es, expresó Eduardo Yáñez.



Por si fuera poco África Zavala ya había dicho que ella y Eduardo Yáñez ya no tenían nada que ver pero le deseó toda la suerte pues aprendió mucho de él como actor.

Cabe mencionar que Eduardo Yáñez a estado alejado de la televisión mexicana pues su último proyecto fue para la cadena Telemundo en la serie 'Falsa Identidad'.