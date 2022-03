Eduin Caz así de sencillo vestía antes de que llegara la fama a Grupo Firme

Eduin Caz de 28 años de edad, se ha convertido en uno de los artistas del regional mexicano más importante del momento, pues ha llevado a Grupo Firme a la gloria total, prueba de ello son los conciertos, nominaciones y fama que tienen en estos momentos, pero pocos saben como se miraba antes el talentoso vocalista.

Como el mismo Eduin Caz lo ha dicho en entrevistas, él hizo de todo para salir adelante, desde pequeñas tocadas hasta vender ropa en el tianguis, pero en todo momento siempre se le veía feliz en las fotos del pasado a lado de su esposa Daisy Anahy, con quien hizo su familia.

En redes sociales hay varias fan page dedicadas al cantante de Grupo Firme donde se puede ver como era antes de la fama un joven con sueños como todo mundo, pero divirtiéndose pues su cómplice para todo ha sido su esposa quien hasta la fecha lo apoya en todo.

Además se le puede ver con ropa más sencilla, dejando en claro que el glamour llegó hace poco, pero que la humildad ahí sigue, pues no ha desaparecido, pues aunque hay haters quienes dicen que ya cambió, en realidad son más quienes dicen que es una gran persona, pues han tenido la dicha de conocerlo.

"Me acuerdo cuando pasaba por donde vivía, siempre estaban cantando con sus amigos, me da gusto que cumplió su sueño", "Eduin caz es humilde y sencillo mucho éxito para grupo firme", "Es digno de admirar porque además de haberse preparado académicamente también cumplió su sueño con la música, es chico muy talentoso además de tener una gran voz es humilde, me gusta", escriben las redes.

Otra de las cosas por las que es muy querido el cantante es porque siempre se está divirtiendo, pues en sus historias siempre está haciendo ocurrencias causando la risa de su público, quien ama verlo haciendo estas travesuras.

Cabe mencionar que Grupo Firme se está preparando para una gira masiva, donde prometen un show espectacular, ya que habrá varias sorpresas, las cuales darán mucho de que hablar en las redes sociales, pues se quieren lucir.

